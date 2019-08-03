Эликсиры и снадобья. В почтовых ящиках минчан вновь появились рекламные листовки псевдознахарей

Минздрав неоднократно предупреждал: не верьте непонятно каким изданиям, которые под маркой медицинских рекламируют «целебную» продукцию неизвестного происхождения. Но наши люди госорганам не очень-то верят, их больше впечатляют россказни невесть откуда взявшихся персонажей о «натуральных» чудо-препаратах.





Как пояснили в комитете по здравоохранению, в 2019 году Мингорисполкомом выявлены факты распространения рекламной листовки «Целебник» через почтовые ящики абонентов в жилых домах. Предлагают, к примеру, эликсир «Диабеткор». Что в составе? Семена льна, плоды можжевельника, черный тмин, экстракт розмарина, лавр, кориандр… Словом, панацея от сахарного диабета. Эндокринологи, прочитав содержимое БАДа (биологически активной добавки), от ужаса за голову хватаются. Откуда взяли информацию? Пациенты флакончики принесли.





В результате разбирательства установлено, что рекламодателем и рекламораспространителем «Целебника» является частное предприятие «ФитоМаксТрейд», а рекламируемые в листовке товары (перечислим, чтобы горожане знали): капли «Гермунал», «Таурон-био», «Прококард», смесь масел «Знахарь», масло «Лориум», «Эректлонг», сироп «Гастронью», эликсир «Фрексимакс» к лекарственным средствам не относятся, их лечебные свойства документально не подтверждаются.









— Наличие в рекламе названных продуктов сведений о лечебных эффектах при их применении нарушает требования Закона Республики Беларусь «О рекламе» (статья 10, пункт 8), согласно которому реклама товаров (продукции), за исключением лекарственных средств, не должна содержать информацию об их лечебном (терапевтическом) эффекте при их применении, — пояснили в комитете по здравоохранению.





Ввиду изложенных обстоятельств реклама упомянутых БАДов признана ненадлежащей и запрещена к распространению.