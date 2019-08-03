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«Бенфика» - победитель Международного кубка чемпионов

04.08.2019 18:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потугальськая «Бенфика» стала победителем товарищеского турнира Международный кубок чемпионов-2019 (International Champions Cup).



«Орлы» набрали максимальное количество очков (9), выиграв все три поединка в основное время. На турнире лиссабонский клуб победил мексиканскую «Гвадалахару» (3:0), а также итальянские «Фиорентину» (2:1) и «Милан» (1:0).

Таким образом, «Бенфика» стала единственной командой, которая сумела одержать победы во всех трех поединках.

До сих пор единственным клубом, который мог перехватить титул у португальцев был «Манчестер Юнайтед». Однако, подопечные Сульшера в своем последнем поединке не смогли в основное время одолеть «Милан».

Матч завершился со счетом 2:2, а победы в серии пенальти (5:4) не хватило «манкунианцам» для завоевания трофея. В итоге, «красные дьяволы» набрали на турнире 8 баллов (по 3 очка за победы в основное время и 2 пункты за выигрыш в серии пенальти).


МКЧ-2019 завершится матчами «Тоттенхэм» - «Интер» (4 августа) и «Атлетико» - «Ювентус» (10 августа), которые уже не будут ничего значить с турнирной точки зрения. 
 
 
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Потугальськая «Бенфика» стала победителем товарищеского турнира Международный кубок чемпионов-2019 (International Champions Cup).
 
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