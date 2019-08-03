«Бенфика» - победитель Международного кубка чемпионов









«Орлы» набрали максимальное количество очков (9), выиграв все три поединка в основное время. На турнире лиссабонский клуб победил мексиканскую «Гвадалахару» (3:0), а также итальянские «Фиорентину» (2:1) и «Милан» (1:0).





Таким образом, «Бенфика» стала единственной командой, которая сумела одержать победы во всех трех поединках.





До сих пор единственным клубом, который мог перехватить титул у португальцев был «Манчестер Юнайтед». Однако, подопечные Сульшера в своем последнем поединке не смогли в основное время одолеть «Милан».





Матч завершился со счетом 2:2, а победы в серии пенальти (5:4) не хватило «манкунианцам» для завоевания трофея. В итоге, «красные дьяволы» набрали на турнире 8 баллов (по 3 очка за победы в основное время и 2 пункты за выигрыш в серии пенальти).









МКЧ-2019 завершится матчами «Тоттенхэм» - «Интер» (4 августа) и «Атлетико» - «Ювентус» (10 августа), которые уже не будут ничего значить с турнирной точки зрения.