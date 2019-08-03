Российские оппозиционеры анонсировали новые акции протеста в Москве и регионах

"Про 10 августа. Разумеется, будет очередная мирная протестная акция в Москве. Прекратить их – согласиться с тем, что оккупанты вправе арестовать тысячи и избить сотни мирных граждан. А они не вправе", – написал он.





По словам Волкова, в следующую субботу на акции протеста в знак солидарности с москвичами выйдут жители других городов России. Он отметил, что в регионах пикеты будут согласовывать с местными властями.





"В Москве формат акции мы предложим в понедельник. Он будет строго мирным, ненасильственным и законным. Но, разумеется, ни о каких переговорах и согласованиях с мэрией речи идти не может. Московские власти поставили себя вне закона, они нелегитимны, никого не представляют", – добавил Волков.





Он подчеркнул, что договариваться о чем-нибудь "с теми, кто сажает переговорщиков, использует государственный террор и натравливает на граждан озверелых садистов с дубинками" нет смысла.









3 августа, вторую субботу подряд, в российской столице проходила демонстрация протеста, поводом стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.





По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.





По данным СМИ, 13 человек пострадали.



