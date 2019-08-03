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Археологи наткнулись на забытый княжеский двор. Следы ведут к Святой Евфросинии
Источник материала: Партизан
Научная сенсация из глубины веков. Отечественные археологи обнаружили у берега озера Черсвяды в районе Ушачей загородную княжескую резиденцию 12 столетия. Сегодня работы на уникальном памятнике продолжаются.
В Средние века такие глиняные печи – роскошь, достойная избранных. Учёные связывают находки с потомками легендарного князя Всеслава Чародея. Сейчас выявлены фрагменты двух зданий. Под землёй могут находиться не менее десяти построек. Одно из главных открытий едва ли не всего полевого сезона – книжная застёжка эпохи Евфросинии Полоцкой.
Обнаружено и несколько фрагментов греческих амфор. Это также подтверждает высокий статус построек. Сейчас задача – определить центр усадьбы. Среди артефактов – бронебойная стрела. Во время междоусобицы, возможно, княжеская резиденция была сожжена. Позже на этом месте появилось новое поселение.
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Научная сенсация из глубины веков. Отечественные археологи обнаружили у берега озера Черсвяды в районе Ушачей загородную княжескую резиденцию 12 столетия. Сегодня...
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