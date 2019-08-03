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«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в Суперкубке Англии по пенальти

04.08.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основное время матча за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» закончилось вничью 1:1. Поэтому победитель выявлялся в серии послематчевых пенальти, где были сильнее футболисты из Манчестера.


Фото: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счет на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.

 
 
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