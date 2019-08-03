Рыцарский фест: Средневековые забавы, конное меле от «Золотой шпоры». Шотландская пехота

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Во время фестиваля средневековой культуры на территории иезуитского коллегиума гостям праздника предлагались различные средневековые забавы: ходьба на ходулях, бои мешками, перерубание яблок мечами и многие другие.

Большой интерес и массу положительных эмоций зрители получили о выступления конно-исторического клуба «Золотая шпора» и рыцарского клуба «Шотландская пехота», которые на Замковой горе продемонстрировали свои умения ведения боя. Очередная партия фото с фестивального Мстиславля.