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Рыцарский фест: Средневековые забавы, конное меле от «Золотой шпоры». Шотландская пехота

04.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Во время фестиваля средневековой культуры на территории иезуитского коллегиума гостям праздника предлагались различные средневековые забавы: ходьба на ходулях, бои мешками, перерубание яблок мечами и многие другие.

Большой интерес и массу положительных эмоций зрители получили о выступления конно-исторического клуба «Золотая шпора» и рыцарского клуба «Шотландская пехота», которые на Замковой горе продемонстрировали свои умения ведения боя. Очередная партия фото с фестивального Мстиславля.

 
 
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Во время фестиваля средневековой культуры на территории иезуитского коллегиума гостям праздника предлагались различные средневековые забавы: ходьба на ходулях,...
 
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