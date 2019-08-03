В Украине непогода оставила без света 60 населенных пунктов, наиболее пострадала Одесская область

Источник материала: Интерфакс

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) количество обесточенных населенных пунктов в четырех областях Украины увеличилось к вечеру воскресенья до шести десятков, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00... остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 4-х областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15, Донецкая - 15, Днепропетровская-4", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в Одесской. Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, убирают поваленные деревья и откачивают воду.

Ранее утром в воскресенье было известно об обесточивании 40 населенных пунктов в двух (Одесской и Кировоградской) областях Украины.