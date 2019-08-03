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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Источник материала: Интерфакс
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - немец Себастьян Феттель из Ferrari.
Теперь у Хэмилтона 250 очков, он упрочил лидерство в личном зачете. Второе место занимает его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас (188), третье - Ферстаппен (181).
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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Вторым финишную черту...
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