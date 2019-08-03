Источник материала: Интерфакс

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Теперь у Хэмилтона 250 очков, он упрочил лидерство в личном зачете. Второе место занимает его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас (188), третье - Ферстаппен (181).