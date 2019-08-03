Военные летчики с 1 августа потушили в Сибири лесные пожары на площади 753 тыс. га - Минобороны России

Источник материала: Интерфакс

Военная авиация за четыре дня работы в Иркутской области и Красноярском крае погасили лесные пожары на площади 753 тыс. гектаров, сообщает министерство обороны России в воскресенье.

"4 августа самолёты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросив на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолёты Ми-8 выполнили 37 вылетов и 130 сливов воды общим объемом 650 тонн. За сутки потушено 303 тыс. гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы около 6 тыс. тонн воды, говорится в пресс-релизе.

Самолётами Ил-76 совершено 94 вылетов, вертолётами Ми-8 - 153 вылета на тушение пожаров.

Как сообщалось, авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолетов, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.