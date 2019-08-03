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Ночью в Барановичском районе Citroen сбил насмерть пешехода

04.08.2019 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария со смертельным исходом произошла сегодня ночью на трассе М1 в Барановичском районе, сообщает в телеграм-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, около 2.00 на 219-м км дороги Брест-Минск-граница РФ 26-летняя жительница Барановичского района на Citroen C5 наехала на 23-летнего жителя Барановичей, который шел попутно. Фликерами он обозначен не был.


От полученных травм пешеход погиб на месте аварии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Автомобиль наехал на 23-летнего жителя Барановичей, который шел попутно, фликерами он обозначен не был.
 
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