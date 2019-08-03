Ночью в Барановичском районе Citroen сбил насмерть пешехода

Источник материала: Tut.by

Авария со смертельным исходом произошла сегодня ночью на трассе М1 в Барановичском районе, сообщает в телеграм-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, около 2.00 на 219-м км дороги Брест-Минск-граница РФ 26-летняя жительница Барановичского района на Citroen C5 наехала на 23-летнего жителя Барановичей, который шел попутно. Фликерами он обозначен не был.





От полученных травм пешеход погиб на месте аварии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).