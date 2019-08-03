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Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе аграрии преодолели экватор – убрано более 50 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – около 32 центнеров с гектара. Годом ранее было 26,5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Совместный рабочий день начался с частного фермерского хозяйства в Дзержинском районе, которое чем только ни занимается. Здесь и свино-, и овце-, и коневодство, разведение осетра.
Есть даже загон для оленей. Общая площадь земли – более 300 гектаров. В хозяйстве работают около 100 человек.
Но даже в таком плотном графике, когда за день нужно посмотреть очень многое, в жатву министр едет на поле – в этом случае уже государственного хозяйства «Крутогорье-Петковичи» – чтобы лично убедиться: все идет по плану.
«10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран»
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Как уменьшить зависимость сельского хозяйства от погоды
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Второе – это культуры: мы должны правильно составлять севооборот. Мы и сейчас корректируем в преддверии осенней посевной. С наукой работаем над корректировкой посевных площадей. То есть увеличение озимого клина, так называемого озимого сева с тем, чтобы все-таки использовать весеннюю раннюю влагу – озимые культуры показывают лучший результат.
Опять же, использование своего селекционного материала. Использование средств защиты. В принципе, все это называется в итоге «технология».
Жатва зерновых – не единственное, на чем сейчас сосредоточены аграрии. Параллельно идет укос трав. На этом поле растет люцерна, уникальный источник растительного белка. Это многолетник: раз посадил, и четыре-пять лет можно не пересевать. За сезон может быть и четыре, и пять укосов. С гектара получается до 500 центнеров корма.
В целом по республике стоит задача довести долю бобовых трав до 80 %. Это высокопитательный корм природного происхождения, что особенно важно для нормального питания здоровых животных. Тем более, что последние несколько лет в Беларуси активно ведется строительство новых и переоборудование старых молочно-товарных ферм.
Чего удалось добиться в этом направлении, Анатолий Хотько нам рассказал на ферме «Фалько-Агро», филиале агрокомбината «Дзержинский».
«Всегда же экономика главное»
Анатолий Хотько:
Они действительно имеют лучшие результаты. У нас сегодня порядка 370 хозяйств, которые надоили за 6 месяцев более 4 тонн молока. Есть 9 хозяйств, которые надоили 5 тонн молока только за полугодие из этого количества.
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Существуют разные модели, разные фермы. У нас есть и доильные залы, и линейный молокопровод, где занимаются производством молока. Всегда же экономика главное.
«Сдерживающий фактор, как я считаю, сегодня кормовая база»
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Сдерживающий фактор, как я считаю, сегодня кормовая база. Это растениеводство. Самое важное – это заготовить качественные корма. Влажность этих кормов, структуру обеспечить. И тогда у нас уменьшится и выбытие животных, и падеж, и будут здоровые животные.
О падеже скота и ситуации в Горках
Юлия Огнева:
И все-таки прокомментируйте ту ситуацию, которая в Горках. От вас ждут этого комментария.
Анатолий Хотько:
Из-за чего это происходит? В одном из регионов мы сегодня видим, что из 200 хозяйств у порядка 100 руководители до года (работают – прим. ред.) – их надо понимать, надо учить. Надо проводить эти семинары, что мы и делаем.
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Ситуация поправимая, естественно. Сегодня ферма доит порядка 17 литров молока на корову.
Вот на ваш взгляд, скажите, это животное здоровое или больное?
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Готовим общественное обсуждение законодательства, встречу с фермерским активом
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Мелкий рогатый скот – у нас сейчас разработана программа овцеводства. Я считаю, что она даст свой результат.
Мы должны создавать такие условия для поддержки таких инициатив по развитию лично-подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Ниша фермерских хозяйств может быть и 5 %, и 10 %
Юлия Огнева:
Анатолий Хотько:
Ниша может быть и 5 %, и 10 %.
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Новости Беларуси. На неделе аграрии преодолели экватор – убрано более 50 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – около 32 центнеров с гектара. Годом ранее было...
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