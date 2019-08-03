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Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

04.08.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.

Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.

Юлия Высоцкая

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: кадр из фильма «Пойти и не вернуться»

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Александр Васильев

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: facebook.com/AlexandreVassilievFriends

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Дмитрий Губерниев

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Эвелина Хромченко

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Елена Малышева

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/malysheva.live

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/malysheva.live

Владимир Познер

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/pozneronline

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/pozneronline

Ольга Бурлакова

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: Кино-театр.ру

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/ola_by_ola

Люди в материале: Ольга Бурлакова, Юлия Высоцкая, Александр Васильев, Дмитрий Губерниев, Эвелина Хромченко, Елена Малышева, Владимир Познер
 
 
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Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет....
 
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