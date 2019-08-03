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Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Источник материала: СТВ
Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.
Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.
Юлия Высоцкая
Александр Васильев
Дмитрий Губерниев
Эвелина Хромченко
Елена Малышева
Владимир Познер
Ольга Бурлакова
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Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет....
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