Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Источник материала: СТВ

Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.

Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.

Юлия Высоцкая



Фото: кадр из фильма «Пойти и не вернуться»



Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Александр Васильев



Фото: facebook.com/AlexandreVassilievFriends



Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Дмитрий Губерниев



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Эвелина Хромченко



Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko



Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Елена Малышева



Фото: instagram.com/malysheva.live



Фото: instagram.com/malysheva.live

Владимир Познер



Фото: instagram.com/pozneronline



Фото: instagram.com/pozneronline

Ольга Бурлакова



Фото: Кино-театр.ру