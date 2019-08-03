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В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

04.08.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, передает РБК.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.

Напомним, 3 августа, стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.


 
Позднее стрельба произошла в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли десять человек, включая нападавшего, более 20 получили ранения. Мэр города Нэн Вэйли заявила, что нападавший использовал штурмовую винтовку типа АК, он был одет в бронежилет.

Американский лидер Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости.
 
 
Ссылка на источник 104
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На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.
 
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