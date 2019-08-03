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В Мексике за неделю убили уже третьего журналиста

04.08.2019 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранители мексиканского штата Веракрус сейчас расследуют уже третий случай убийства журналистов за последнюю неделю.

Об этом сообщает The Guardian.

«В мексиканском штате Веракрус полиция открыла расследование убийства уже третьего за последнюю неделю журналиста. На этот раз застрелили репортера Хорхе Руиса Баскеса из газеты «Xalapa», - говорится в сообщении.

Журналист, которого убили, планировал дать показания относительно угроз, поступавших в его адрес. Баскес утверждал, что за этим стоит мэр города Актопан Паулино Домингес Санчес.

Как заявили в прокуратуре штата Веракрус, следствие выяснит, почему меры защиты, предоставленные потерпевшему и его семье не применялись».

Ранее местные власти предложили Руису и его семье государственную охрану.

Стоит также отметить, что по данным Комиссии по защите журналистов, число убитых в этом году мексиканских журналистов достигло 10 человек, трое из них — убиты на протяжении последней недели.
 
 
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Правоохранители мексиканского штата Веракрус сейчас расследуют уже третий случай убийства журналистов за последнюю неделю.
 
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