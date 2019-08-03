"Россия быстро превращается в полицейское государство". Главы МИД Литвы и Латвии осудили разгон акции в Москве

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс осудили применение насилия на несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая проходила 3 августа в Москве.





"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", – написал в Twitter Линкявичюс.





Ринкевичс в Twitter призвал Россию придерживаться своих международных обязательств в области прав человека.





Министр иностранных дел Латвии заявил, что Кремль должен "прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".









3 августа, вторую субботу подряд, в российской столице проходила демонстрация протеста, поводом стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.





По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.





По данным СМИ, 13 человек пострадали.





В Евросоюзе ожидают освобождения задержанных, заявила официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич



