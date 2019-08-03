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Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

04.08.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Примета не только уходящей недели, как в случае с Днем ВДВ, а весны, лета и, надо полагать, всего остального периода вплоть до наступления поздней осени – электросамокаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Безусловно, такой способ передвижения имеет место быть. Правда, самокат самокату рознь. Один развивает приемлемую для движения рядом с пешеходами скорость в 25 километров в час, другой может разогнаться до средней скорости легкового автомобиля. 

Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

И вот тут возникает вопрос: безопасно ли это как для того, кто едет на самокате, так и для тех, кто попадается на пути?

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Выясняла Кристина Федорович.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня на улицах города все чаще можно увидеть малый электротранспорт – гироскутеры, моноколеса и электросамокаты. По закону водительские права не нужны. Только вот эти девайсы могут развить немалую скорость. Как снизить риск? Водитель двухколесного должен уступить или за ним главная дорога? Если в слове самокат – один из корней «сам», это не значит, что, управляя этим девайсом, можно самому решать, как ездить.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Этот снимок на днях попал в топ самых обсуждаемых. Камера фотофиксации ловит очередного лихача: самокат двигался со скоростью 75 километров в час.

В Минске зафиксировали серьёзное превышение скорости на электросамокате

Да, это не автомобиль и у него нет номера, верно подметили. По закону это правонарушение, но догнать виновника невозможно.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Или вот: гироскутер, а точнее, его хозяин чувствует себя полноправным участником дорожного движения.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Реалии таковы: подобные девайсы с приставкой электро- классифицируются как пешеходы, только вот очень быстрые и с моторами. Для них пока что правила не писаны. Никаких упоминаний о допустимой скорости или же необходимых документах. Главное – не выезжать на проезжую часть, чем, увы, пренебрегают.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД:
Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу. Вот, кстати, пример: на электросамокате поехали. И это устройство иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда – гораздо больше. Планируется, что пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут  более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Хотя для некоторых электросамокат уже давным-давно заменил авто. Для Кирилла этот мощный девайс второй по счету. Не страшен ни дождь, ни снег, когда такой железный друг рядом. За полгода пробег 3500 километров, максимальная скорость – практически 100 км/ч. Но никакие соблазны не могут состязаться с ответственностью и за себя, и за окружающих.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Кирилл Даниленко, райдер:
Вы сами видите, что творится на улицах Минска. Иногда кажется, что электросамокатчиков больше, чем велосипедистов. Моя средняя скорость передвижения по городу не изменилась, в районе 26-24 км/ч. Да, на отдельных участках можно ехать 40 и 50, на некоторых ты едешь 10-15. Я считаю, ограничивать можно. Допустим, как во всем мире, в Европе – по-моему, до 25 км/ч.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Здесь, как говорится, каждый выбирает по чести и совести. Кстати о выборе: в магазинах транспорт на любой вкус, цвет и кошелек. Можно увидеть ценник от 450 рублей, но это скорее для детей.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Если же цель – заменить авто, то требования иные, а спрос за собой тянет вверх и цену. Техника посерьезнее, как у нашего героя, весом 45 килограммов стоит более внушительно – порой и 9000 рублей.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Практически полноценное транспортное средство.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Кирилл Даниленко:
Идеально было бы решение как во многих цивилизованных странах – разметка вдоль дорог. Тогда все станет на свои места, не будет конфликтов. Пешеходы будут отдельно передвигаться по тротуарам; велосипедисты и электротранспорт будут кататься на своем выделенном участке, на своей полосе; ну, и автолюбители. Никто не будет пересекаться.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Если же такое удовольствие не по карману, а присоединиться к движению электросамокатчиков хочется, сегодня для этого созданы все условия. Ну, как все – девайс-то вам предоставят, и с основными правилами ознакомят, а вот дальше, как в той песне, все зависит от вас самих.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Владимир Галуза, начальник диспетчерской службы кикшеринговой компании:
Нельзя ездить вдвоем, перегружать самокат более 110 кг, разговаривать по телефону (то есть управлять одной рукой), прыгать, трюки.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Электросамокат подчиняется действующим законам ПДД. То есть это пока как велосипед. Если мы переходим дорогу, с него нужно слезть – соответственно, перевести. Передвигаться можно по велодорожкам либо по тротуарам. Если тротуара нет, то передвигаемся по дороге, как и велосипеду разрешено, по краю обочины. Мы рекомендуем нашим пользователям надевать шлем.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Рекомендательный характер – то, на что люди чаще всего не обращают внимание. Поэтому тут важен глаз да глаз. Конечно, система слежения налажена. Только пока для каждого в своих целях. В кикшеринговой компании следят за местоположением. Курьезных случаев хватает: недавно пожилая женщина, подумав, что кто-то попросту забыл самокат на улице, решила порадовать внука и унесла девайс домой.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Владимир Галуза:
На карте мы видим расположение самокатов всех и отслеживаем местоположение в режиме реального времени. У нас работает служба мониторинга круглосуточно. Наблюдаем. Если видим, что с самокатом что-то происходит, его пытаются похитить, мы оперативно на это реагируем.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Принцип «высоко сижу – далеко гляжу» распространяется и на пункт «скорость». Некоторые белорусские IT-компании онлайн мониторят любые параметры девайса. Но пока такая, казалось бы, удобная система полностью не прижилась.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Александр Бусло, специалист по оборудованию IT-компании:
Я могу показать передвижение самоката. Это реальный трек реального человека за 15 июля. Конкретно эта поездка была длиной 7,5 километров.

Мы можем детектировать факт правонарушения. Потому как условно отключить электротягу на самокате при превышении некого определенного порога скорости можно, но это опасно. Дисциплинировать скорее. Люди, зная, что за ними наблюдают, ведут себя несколько аккуратнее.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Если посмотреть на зарубежный опыт, то тут все неоднозначно. Например, на днях полиция столичного региона Финляндии выписала первый штраф пользователю прокатного самоката за опасные маневры на тротуаре. Под закон попали четыре человека, каждый из них заплатил по 90 рублей на наши деньги. Или вот, скажем, Германия: там устройства временно запретили. Впрочем, есть и не такие кардинальные меры.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

В некоторых странах решили играть по своим правилам: во Франции и Нидерландах можно ездить только по дорогам. В Австралии и Бельгии – по тротуарам. В Британии – ни там, ни там, а только по частной земле.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

Самокатчик не только в Беларуси, но и во всех уголках планеты пока загадка. Но изменения, которые дисциплинируют лихих двухколесных, ждать себя не заставят.

Люди в материале: Юлия Огнева, Кристина Федорович, Станислав Соловей, Кирилл Даниленко, Владимир Галуза, Александр Бусло
 
Теги: Минск
 
 
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