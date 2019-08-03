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Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

04.08.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решили еще раз подробно остановится на вопросе, который с одной стороны напрямую затрагивает интересы профессионального журналистского сообщества, с другой – касается всех и каждого. Фейковые новости – заведомо ложная информация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Перечислять конкретные примеры не будем, как, впрочем, и делать выводы – это сделает Евгений Пустовой.

Хочется еще раз перефразировать старую добрую русскую пословицу: сто раз проверь, один раз – поверь. Особенно когда очень хочется устроить бурю в стакане воды. Ведь далеко не всегда последствия бывают такими, на какие рассчитываешь.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Известное наполеоновское изречение сейчас на вооружении тех, кто за ширмой мирового порядка в геополитической игре строит наполеоновские планы.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Аналитики констатируют, что информационное пространство тоже стало полем военно-политического противоборства, но я бы сказал, что это было всегда. Просто сейчас скорость доставки ложных сообщений в силу развития технологий стала гораздо быстрее.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Сейчас перед тем как атаковать страны и регионы, бомбят не города, а головы людей информацией. Лживой и четко спланированной. Сейчас время фейк-ньюс.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:
Фейк-ньюс – это социальные сети, это неконтролируемый по большому счету поток информации, материалов, которые получают пользователи. И воспринимают их как данность, объективную реальность.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Перед тем как размять руки пред бойней за территории или исторические итоги, давят на клавиатуру. Злой талант способен без точки опоры всколыхнуть любой регион. Например, баррикады Майдана соорудили с помощью 160 различных операций. Треть из них – информационного характера.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Шпаковский:
Перевороты, так называемые «цветные революции»  исследователи отмечают, что они в той или иной степени были связаны с ложными сообщениями, ложной информацией, которая на тот момент не соответствовала действительности.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Вместо официальных каналов информации, лояльных институтам государственности, выбираем альтернативные. Казалось, обуздали информационные потоки, но не все так однозначно.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:
В течение длительного времени шли наработки, которые позволяли навязывать свои идеи, манипулировать людьми. В конечном итоге, по определению американцев, такое положение получило название «распад истины».

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

В 2017 году фейковые новости стали самым популярным термином года. В 2019 они в тренде социологических исследований. Бразилия лидер по фейкам в интернете – 85 % от общей массы новостей.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

В Британии 2/3 интернет-новостей тоже лживы. Средний мировой показатель информационной лжи в соцсетях у Турции, Австралии и Канады – в пределах 61-63 %. Меньше всего лживым информационным атакам через интернет подвержены Нидерланды – всего-то 1/3 сообщений новостной ленты.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Николай Веремеев:
Само представление о том, что правильно и неправильно, исчезает. Мир вошел в такую стадию постправды, когда информация и ее объективность не важны, а важна оценка и эмоциональная составляющая.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Сейчас социальные сети могут подтасовывать факты, а нейросети могут подделать лицо и голос. Ваша физиологическая уникальность вам не принадлежит.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Ивановский:
Существует такой эффект эхо-камеры. То есть ты общаешься со своими друзьями, примерно их там 20 человек, а в группах – там 150 максимум. И тот, с кем ты общаешься, у тебя возникает ощущение, что все так думают.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Люди охотнее верят тому, что корова покусала собаку, а не наоборот. Например, истории-фальшивки ретвитят на 70 % больше, чем правдивую информацию. А настоящие новости набирают в среднем в шесть раз меньше просмотров, чем фейк-ньюс.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Эпоха постправды и постгуманизма из homo sapiens лепит всеядного космополита-потребителя. Пора заняться информационной гигиеной.

Николай Веремеев:
Объем информации многократно усилился, человек просто не в состоянии до конца фильтровать. Некоторые эксперты отмечают, что идет считывание информации, уже не столько погружаясь в само содержание, сколько чтение заголовков.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

В странах, что находятся в фарватере североатлантической розы ветров, с фейковыми потоками борется отдельное спецподразделение. В Германии даже фейковым хулиганам может грозить штраф – внимание – до 50 миллионов евро.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

В Беларуси есть своя IT-рота. Зачем? Чтобы отстоять своё виртуальное пространство. Невидимый враг опаснее спецназа. Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство теперь возможно лишь фейковыми идеями и новостями.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Евгений Пустовой, корреспондент:
Это альма-матер белорусских журналистов. У выпускников БГУ сложная задача. Учитывая влияние политики на глобализационную медийность, положение Беларуси между англосаксонскими и русскими мирами, у журналистов задача не только информировать, но и отстаивать информационный суверенитет Беларуси.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Лидер мнения белорусской медиасферы не виртуальный некто, а реальный Президент.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Желание перепроверить то, что говорит власть, – оно существует. Но во власти должны быть фигуры, которым люди и значительная часть общества доверяет. Слава богу, в Беларуси это есть, и Президент когда говорит, это воспринимается, в том числе и оппозицией, как некое последнее слово.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Если люди охотнее лайкают и постят псевдогероев интернет-фронта, то что говорить о профессионалах мирового медийного пространства? Кто платит, заказывает не музыку, а фейки.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Шпаковский:
Большинство неправительственных СМИ, которые работают в Республике Беларусь – я люблю привести в пример, что они неправительственные и независимые в отношениях с одним единственным правительством – правительством нашей страны.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Александр Ивановский:
Мы находимся в современной глобальной информационной обстановке между центрами влияния и силы, каждый из которых пытается проводить свою линию и пытается сориентировать ту или иную группу людей на ту или иную позицию. Но у нас между Польшей и Россией – полька белорусская.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

У Беларуси на всё своё мнение и интересы, своё информационное пространство. Поэтому его постоянно атакуют.

Николай Веремеев:
Действительно, информационный ресурс сегодня является одним из важнейших. В плане политического правления это тот инструмент, которым активно пользуются политические силы для того, чтобы получить намеченный результат. В этом отношении любая политическая кампания всегда стремится задействовать максимально информационное пространство.

Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?

Впереди самые знаковые политические события – выборы. Фейками бомбят из разных сторон, из окопов скрытых IP-адресов и под различными личинами. Но все они, что называется, мимо, если вместо восприятия жизни онлайн – через монитор гаджета, офлайн выглянуть из окна.

Люди в материале: Евгений Пустовой, Александр Шпаковский, Николай Веремеев, Александр Ивановский, Вадим Гигин
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Решили еще раз подробно остановится на вопросе, который с одной стороны напрямую затрагивает интересы профессионального журналистского...
 
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