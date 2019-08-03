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Что такое «распад истины», и как феномен фейк-ньюс причастен к «цветным революциям»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решили еще раз подробно остановится на вопросе, который с одной стороны напрямую затрагивает интересы профессионального журналистского сообщества, с другой – касается всех и каждого. Фейковые новости – заведомо ложная информация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Хочется еще раз перефразировать старую добрую русскую пословицу: сто раз проверь, один раз – поверь. Особенно когда очень хочется устроить бурю в стакане воды. Ведь далеко не всегда последствия бывают такими, на какие рассчитываешь.
Известное наполеоновское изречение сейчас на вооружении тех, кто за ширмой мирового порядка в геополитической игре строит наполеоновские планы.
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Сейчас перед тем как атаковать страны и регионы, бомбят не города, а головы людей информацией. Лживой и четко спланированной. Сейчас время фейк-ньюс.
Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:
Перед тем как размять руки пред бойней за территории или исторические итоги, давят на клавиатуру. Злой талант способен без точки опоры всколыхнуть любой регион. Например, баррикады Майдана соорудили с помощью 160 различных операций. Треть из них – информационного характера.
Александр Шпаковский:
Вместо официальных каналов информации, лояльных институтам государственности, выбираем альтернативные. Казалось, обуздали информационные потоки, но не все так однозначно.
Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:
В 2017 году фейковые новости стали самым популярным термином года. В 2019 они в тренде социологических исследований. Бразилия лидер по фейкам в интернете – 85 % от общей массы новостей.
В Британии 2/3 интернет-новостей тоже лживы. Средний мировой показатель информационной лжи в соцсетях у Турции, Австралии и Канады – в пределах 61-63 %. Меньше всего лживым информационным атакам через интернет подвержены Нидерланды – всего-то 1/3 сообщений новостной ленты.
Николай Веремеев:
Сейчас социальные сети могут подтасовывать факты, а нейросети могут подделать лицо и голос. Ваша физиологическая уникальность вам не принадлежит.
Александр Ивановский:
Люди охотнее верят тому, что корова покусала собаку, а не наоборот. Например, истории-фальшивки ретвитят на 70 % больше, чем правдивую информацию. А настоящие новости набирают в среднем в шесть раз меньше просмотров, чем фейк-ньюс.
Эпоха постправды и постгуманизма из homo sapiens лепит всеядного космополита-потребителя. Пора заняться информационной гигиеной.
Николай Веремеев:
В странах, что находятся в фарватере североатлантической розы ветров, с фейковыми потоками борется отдельное спецподразделение. В Германии даже фейковым хулиганам может грозить штраф – внимание – до 50 миллионов евро.
В Беларуси есть своя IT-рота. Зачем? Чтобы отстоять своё виртуальное пространство. Невидимый враг опаснее спецназа. Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство теперь возможно лишь фейковыми идеями и новостями.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Лидер мнения белорусской медиасферы не виртуальный некто, а реальный Президент.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Если люди охотнее лайкают и постят псевдогероев интернет-фронта, то что говорить о профессионалах мирового медийного пространства? Кто платит, заказывает не музыку, а фейки.
Александр Шпаковский:
Александр Ивановский:
У Беларуси на всё своё мнение и интересы, своё информационное пространство. Поэтому его постоянно атакуют.
Николай Веремеев:
Впереди самые знаковые политические события – выборы. Фейками бомбят из разных сторон, из окопов скрытых IP-адресов и под различными личинами. Но все они, что называется, мимо, если вместо восприятия жизни онлайн – через монитор гаджета, офлайн выглянуть из окна.
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Новости Беларуси. Решили еще раз подробно остановится на вопросе, который с одной стороны напрямую затрагивает интересы профессионального журналистского...
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