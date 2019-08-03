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«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

04.08.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествие во времени: рыцарские бои, турниры лучников, старинные танцы и полная аутентичность в одежде. В Мстиставле 3 августа проходит средневековый фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

«Рыцарский фест» собрал десятки клубов исторической реконструкции из Беларуси, России и Украины. Сюда уже двенадцатый год подряд съезжаются не только знатоки старины, но и те, кто просто ценит атмосферу. Фест за это время стал настоящим брендом райцентра.

Корреспондент Ирина Недобоева окунулась во времена без автомобилей, интернета и компьютерных игр.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Ирина Недобоева, корреспондент:
Метать копья.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Стрелять из лука.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Почувствовать себя рыцарем.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Оказаться в самом центре средневекового хоровода. Это лишь малая толика того, чему можно научиться на рыцарском фесте в Мстиславле.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Этой милой маленькой даме все пять. Но уже в этом возрасте Марина Кряжева стреляет из лука не хуже взрослых.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Я уже с трех лет стреляю. Я приехала с родителями и собакой.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Любовь к стрельбе из лука, равно как и к средневековым нарядам, малышке передалась от родителей. Александра и Александр вот уже 10 лет колесят по разным странам в поисках новых впечатлений с дочерью и домашним питомцем Вилей.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Вот и сейчас репетируют синхронный номер с элементами стрельбы и акробатики.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Александра Кряжева, участница минского стрелкового клуба лучников:
Можно сказать, что объединило. 10 лет назад примерно началось просто с реконструкции, а потом произошла такая специализация в стрельбу из лука. Все это стало потом семьей.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

На Замковой горе собрались тысячи любителей старины из Беларуси, Украины и России.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Готовясь к фестивалю, рыцари ковали себе доспехи, а милые дамы шили изысканные наряды. И все вручную.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Особый шик – средневековый танец. Ему здесь мог научиться каждый желающий.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

А пока в самом центре Замковой горы танцоры старательно выводили замысловатые па, почитатели кухни изучали средневековое меню.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Конечно, как в Средневековье. Рыбку выловили из речки, на костре зажарили. Натуральное зелье ведьмы.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

История Мстиславля началась 9 веков назад именно здесь, на Замковой горе. Потому сама атмосфера способствует путешествию в прошлое.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Мы приехали из Рогачева. Очень понравилось мероприятие, особенно кони, рыцари, лучники.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Сейчас прекрасная музыка звучит, даже удалось немножечко потанцевать.

«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Вступление фолк-групп, фаер-шоу и средневековая дискотека. Рыцарский праздник в Мстиславле продлится до рассвета.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Александра Кряжева
 
 
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Новости Беларуси. Путешествие во времени: рыцарские бои, турниры лучников, старинные танцы и полная аутентичность в одежде. В Мстиставле 3 августа проходит...
 
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