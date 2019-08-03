«Натуральное зелье ведьмы»: почему участники из трёх стран собираются на «Рыцарский фест» в Мстиславле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествие во времени: рыцарские бои, турниры лучников, старинные танцы и полная аутентичность в одежде. В Мстиставле 3 августа проходит средневековый фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





«Рыцарский фест» собрал десятки клубов исторической реконструкции из Беларуси, России и Украины. Сюда уже двенадцатый год подряд съезжаются не только знатоки старины, но и те, кто просто ценит атмосферу. Фест за это время стал настоящим брендом райцентра.

Корреспондент Ирина Недобоева окунулась во времена без автомобилей, интернета и компьютерных игр.





Ирина Недобоева, корреспондент:

Метать копья.





Стрелять из лука.





Почувствовать себя рыцарем.





Оказаться в самом центре средневекового хоровода. Это лишь малая толика того, чему можно научиться на рыцарском фесте в Мстиславле.





Этой милой маленькой даме все пять. Но уже в этом возрасте Марина Кряжева стреляет из лука не хуже взрослых.





Я уже с трех лет стреляю. Я приехала с родителями и собакой.





Любовь к стрельбе из лука, равно как и к средневековым нарядам, малышке передалась от родителей. Александра и Александр вот уже 10 лет колесят по разным странам в поисках новых впечатлений с дочерью и домашним питомцем Вилей.





Вот и сейчас репетируют синхронный номер с элементами стрельбы и акробатики.





Александра Кряжева, участница минского стрелкового клуба лучников:

Можно сказать, что объединило. 10 лет назад примерно началось просто с реконструкции, а потом произошла такая специализация в стрельбу из лука. Все это стало потом семьей.





На Замковой горе собрались тысячи любителей старины из Беларуси, Украины и России.





Готовясь к фестивалю, рыцари ковали себе доспехи, а милые дамы шили изысканные наряды. И все вручную.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Особый шик – средневековый танец. Ему здесь мог научиться каждый желающий.





А пока в самом центре Замковой горы танцоры старательно выводили замысловатые па, почитатели кухни изучали средневековое меню.





Конечно, как в Средневековье. Рыбку выловили из речки, на костре зажарили. Натуральное зелье ведьмы.





История Мстиславля началась 9 веков назад именно здесь, на Замковой горе. Потому сама атмосфера способствует путешествию в прошлое.





Мы приехали из Рогачева. Очень понравилось мероприятие, особенно кони, рыцари, лучники.





Сейчас прекрасная музыка звучит, даже удалось немножечко потанцевать.





Вступление фолк-групп, фаер-шоу и средневековая дискотека. Рыцарский праздник в Мстиславле продлится до рассвета.