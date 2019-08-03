|
«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Культура, которую без тени сомнения считаем национальным достоянием. Белорусский лен. И основной для его возделывания регион – Витебский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
10 дней на заготовку семян, столько же – на уборку тресты. Прихотливый лен ждать не намерен ни дня, и с ним не договориться. На полях Мстиславского района в эти дни лен убирают 10 экипажей.
На обмолоте всего один комбайн, но его вполне достаточно, чтобы заготовить семена для будущих урожаев. Экипаж Михаила Стряпченко 15 лет выходит в поле. Тракторист с богатым опытом и стажем простую математику усвоил давно и четко: получишь больше тресты – снизится себестоимость, а вот рентабельность пойдет в гору. Потяжелеет и кошелек у тракториста, потому работает на совесть.
Михаил Стряпченко, тракторист ОАО «Мстиславльлен»:
Прямо во время съемок сюжета трактор Стряпченко запросил ремонта. Но простои дорогого стоят, сетует Михаил, ведь до города 65 километров. Потому прямо в поле дежурит мастерская на колесах.
Юрий Олийнык, напарник тракториста ОАО «Мстиславльлен»:
Ох, і сеяла Іванаўна лянок!
С песнями и хорошим настроением встречает результаты работы мужа Михаила в поле Любовь Житкова. Сортировщица перещеголяла своего тракториста по стажу работы на «Мстиславльльне» на 14 лет.
Любовь Житкова, сортировщица ОАО «Мстиславльлен»:
И если Любовь Петровна знаток по семенам, то дочь Ирина – спец по волокну. Но поучиться у старожил завода всегда не лишнее.
– Вот видишь, какая горсть красивая – длинная, сивенькая, обчесанная.
Оператор линии заготовки будущих льняных нитей не сразу пошла по стопам родителей. Захотелось легких денег, признается Ирина. Но, попробовав того самого «легкого» хлеба, пришла на льнозавод. За пять лет работы с северным шелком не пожалела ни разу.
Ирина Потапнева, оператор линии ОАО «Мстиславльлен»:
Завод работает в три смены круглый год. Есть собственные поля и техника. Люди – настоящие профессионалы льняного дела, потому и волокно здесь получается одно из самых лучших в стране.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Мощности завода позволяют хранить и перерабатывать 900 тонн тресты. Но загрузка сегодня уже 117 %. По короткому волокну госзаказ закрыли полностью, сейчас все силы – на длинное.
Владимир Пиванков, директор ОАО «Мстиславльлен»:
На Оршанском льнокомбинате своя музыка. В каждом цехе уникальная мелодия. Разнотоны здесь неизбежны, ведь у каждого станка – своя задача: чешут, прядут, ткут. К слову, в станках сейчас то самое волокно, которое только что приехало с Мстиславля.
В сравнении с мстиславским заводом в 80 работников Оршанский льнокомбинат гигант – 3,5 тысячи. Но трудовые династии и семейные подряды здесь тоже в цене. И их здесь немало. Семья Михнович на комбинате трудится в полном составе. Муж Михаил – транспортировщик, супруга – ткачиха, а дочь – оператор линии.
За 36 лет работы Наталья Михнович со льном давно на «ты» и точно знает, из какого волокна рубашка выйдет что надо. Машины и механизмы здесь по последнему слову техники, но человеческие руки еще никто не отменял.
Наталья Михнович, ткачиха ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Ирина Михнович, оператор ленточного оборудования ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
На предприятии безотходное производство. Здесь чешут, ткут и короткое, и длинное волокна. Кострой отапливаются. А очес возвращают на станки – из него получится хоть и более грубая, но не менее востребованная на рынке ткань. От волокна до готового изделия – 110 операций.
Ирина Недобоева:
Крупнейшее предприятие в Европе и флагман текстильной отрасли Беларуси. В Союзе льнокомбинатов было 42, сегодня на всем постсоветском пространстве осталось всего 7: ни одного в Украине и два в России. Даже в Бельгии и Франции, где производят элитное волокно, заводы раз в шесть уступают по мощности Орше.
Из белорусского льна шьют одежду, домашнюю утварь и галантерею. За нашими тканями выстраиваются очереди из голландцев, литовцев, турков, американцев. И даже светила по выращиванию элитного льна – французы – в числе завсегдатаев Оршанского льнокомбината.
Россиянка Елена Ковалевская в Оршу за 800 километров регулярно приезжает из Калининграда. Льняные изделия, признается, притягивают магнитом.
Елена Ковалевская, жительница Калининграда:
Но без подвоха никак. Таких ответственных производителей волокна, как «Мстиславльлен», всего пара-тройка заводов на всю Беларусь. Сырье, конечно, не такая элита, как во Франции, но тоже не промах. Для сравнения: из французского и бельгийского льна получается 15 номер, из белорусского – максимум 13. Эту разницу комбинат закрывает экспортом. По-другому никак, ведь та самая беленькая и тоненькая рубашечка получится только из симбиоза с импортным волокном.
Игорь Ещенко, начальник управления развития ассортимента и рекламы продукции ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Мы бы очень хотели работать на белорусском льне. Потому что все-таки наш лен родной, мы знаем, как с ним работать, мы понимаем его лучше, чем тот же бельгийский или французским. И продукт, который получился бы из белорусского качественного волокна, совершенно не уступал бы ни итальянским хорошим тканям, ни французским.
Прихотливее культуры, чем лен, в Беларуси нет. Обычные для нашей страны капризы природы – повышенная влажность, засуха или мороз – и урожай накроется, что называется, медным тазом. Ко всему, льну требуется семиполье. А где возьмешь? К примеру, в Мстиславском районе всего 30 % земель пригодны для выращивания северного шелка.
Но решение проблем никто не отменял. Колоссальная поддержка отрасли государством, земля, технические возможности и люди – с такими условиями просто непозволительно не найти пути решения льняного вопроса. Сохранить и развить отрасль.
Меж тем, на полях Мстиславского района уборка льна-долгунца на финишной прямой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Культура, которую без тени сомнения считаем национальным достоянием. Белорусский лен. И основной для его возделывания регион – Витебский,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)