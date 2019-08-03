ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

04.08.2019 20:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культура, которую без тени сомнения считаем национальным достоянием. Белорусский лен. И основной для его возделывания регион – Витебский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

10 дней на заготовку семян, столько же – на уборку тресты. Прихотливый лен ждать не намерен ни дня, и с ним не договориться. На полях Мстиславского района в эти дни лен убирают 10 экипажей.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

На обмолоте всего один комбайн, но его вполне достаточно, чтобы заготовить семена для будущих урожаев. Экипаж Михаила Стряпченко 15 лет выходит в поле. Тракторист с богатым опытом и стажем простую математику усвоил давно и четко: получишь больше тресты – снизится себестоимость, а вот рентабельность пойдет в гору. Потяжелеет и кошелек у тракториста, потому работает на совесть.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Михаил Стряпченко, тракторист ОАО «Мстиславльлен»:
Нытик здесь не сработается. Здесь пришел, и нужно работать. Трудно, не трудно, все равно нужно работать. Цель – зарплата хорошая. Постоянно вовремя все, и премии.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Прямо во время съемок сюжета трактор Стряпченко запросил ремонта. Но простои дорогого стоят, сетует Михаил, ведь до города 65 километров. Потому прямо в поле дежурит мастерская на колесах.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Юрий Олийнык, напарник тракториста ОАО «Мстиславльлен»:
Простаивать нельзя, урожай – самое главное. Во-первых, мы коллектив. Нельзя, чтобы девять комбайнов работают, а один поехал. Уборка будет слабо идти. Быстро сделали и сразу едем в поле дальше.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Ох, і сеяла Іванаўна лянок!

С песнями и хорошим настроением встречает результаты работы мужа Михаила в поле Любовь Житкова. Сортировщица перещеголяла своего тракториста по стажу работы на «Мстиславльльне» на 14 лет.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Любовь Житкова, сортировщица ОАО «Мстиславльлен»:
Как мой муж там уберет, так мы тут и заготовим. Мы здесь почти как одна семья – коллектив очень дружный, никаких обид нет. В выходные дни мы можем и шашлычки сделать. И на работе можем и посмеяться, и песни попеть.

И если Любовь Петровна знаток по семенам, то дочь Ирина – спец по волокну. Но поучиться у старожил завода всегда не лишнее.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

– Вот видишь, какая горсть красивая – длинная, сивенькая, обчесанная.
– Какой это номер пойдет?
– 11-12.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Оператор линии заготовки будущих льняных нитей не сразу пошла по стопам родителей. Захотелось легких денег, признается Ирина. Но, попробовав того самого «легкого» хлеба, пришла на льнозавод. За пять лет работы с северным шелком не пожалела ни разу.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Ирина Потапнева, оператор линии ОАО «Мстиславльлен»:
Только как я проработала месяц и получила зарплату – поняла, что не зря мои родители столько лет здесь работают, и я сюда пришла.

Завод работает в три смены круглый год. Есть собственные поля и техника. Люди – настоящие профессионалы льняного дела, потому и волокно здесь получается одно из самых лучших в стране.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Ирина Недобоева, корреспондент:
Это образцы качества волокна. На них строго ориентируются во время сортировки. Вот, посмотрите, эта первая кулитка – так ее еще называла моя бабушка – чисто серая, без других примесей и оттенков. Это золотой стандарт качества. Вот именно из этого волокна в будущем изготовят самую качественную ткань.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Мощности завода позволяют хранить и перерабатывать 900 тонн тресты. Но загрузка сегодня уже 117 %. По короткому волокну госзаказ закрыли полностью, сейчас все силы – на длинное.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Владимир Пиванков, директор ОАО «Мстиславльлен»:
Заготовка, сырье прошлого года. Это непрерывный процесс, который должен работать, крутиться постоянно. А если где-то что-то недополучили – это недополучили волокно, а в результате не получили деньги. Это прибыль предприятия, зарплаты, оплата энергии, топлива, запчастей, налоги в бюджет.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

На Оршанском льнокомбинате своя музыка. В каждом цехе уникальная мелодия. Разнотоны здесь неизбежны, ведь у каждого станка – своя задача: чешут, прядут, ткут. К слову, в станках сейчас то самое волокно, которое только что приехало с Мстиславля.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

В сравнении с мстиславским заводом в 80 работников Оршанский льнокомбинат гигант – 3,5 тысячи. Но трудовые династии и семейные подряды здесь тоже в цене. И их здесь немало. Семья Михнович на комбинате трудится в полном составе. Муж Михаил – транспортировщик, супруга – ткачиха, а дочь – оператор линии.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

За 36 лет работы Наталья Михнович со льном давно на «ты» и точно знает, из какого волокна рубашка выйдет что надо. Машины и механизмы здесь по последнему слову техники, но человеческие руки еще никто не отменял.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Наталья Михнович, ткачиха ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая, нужно, чтобы человек смотрел за этой работой. Чтобы не пропустить брак, чтобы было побольше качества.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Ирина Михнович, оператор ленточного оборудования ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Я уже в школе знала, что пойду на льнокомбинат, так как мои родители тут отработали 31 год. Я пришла сюда сразу после училища, родила дочку и продолжаю здесь работать. Зарплата устраивает и коллектив тоже. Ни разу не пожалела.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

На предприятии безотходное производство. Здесь чешут, ткут и короткое, и длинное волокна. Кострой отапливаются. А очес возвращают на станки – из него получится хоть и более грубая, но не менее востребованная на рынке ткань. От волокна до готового изделия – 110 операций.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Ирина Недобоева:
Чтобы получить идеально белую пряжу, вот эти катушки с волокном, которое называется ровница, опускают в огромные баки. Затем сюда под давлением в 2,5 атмосферы (такое же в автомобильной шине) начинает поступать специальный раствор. В нем нить отбеливается не меньше пяти часов.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Крупнейшее предприятие в Европе и флагман текстильной отрасли Беларуси. В Союзе льнокомбинатов было 42, сегодня на всем постсоветском пространстве осталось всего 7: ни одного в Украине и два в России. Даже в Бельгии и Франции, где производят элитное волокно, заводы раз в шесть уступают по мощности Орше.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Из белорусского льна шьют одежду, домашнюю утварь и галантерею. За нашими тканями выстраиваются очереди из голландцев, литовцев, турков, американцев. И даже светила по выращиванию элитного льна – французы – в числе завсегдатаев Оршанского льнокомбината.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Россиянка Елена Ковалевская в Оршу за 800 километров регулярно приезжает из Калининграда. Льняные изделия, признается, притягивают магнитом.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Елена Ковалевская, жительница Калининграда:
Очень люблю скатерти, полотенца, есть у меня из одежды товары. Ценю за натуральность. Все, что сделано в Беларуси, считается в России качественным.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Но без подвоха никак. Таких ответственных производителей волокна, как «Мстиславльлен», всего пара-тройка заводов на всю Беларусь. Сырье, конечно, не такая элита, как во Франции, но тоже не промах. Для сравнения: из французского и бельгийского льна получается 15 номер, из белорусского – максимум 13. Эту разницу комбинат закрывает экспортом. По-другому никак, ведь та самая беленькая и тоненькая рубашечка получится только из симбиоза с импортным волокном.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Игорь Ещенко, начальник управления развития ассортимента и рекламы продукции ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы волокно было более качественным. Вы видели: у нас стоит оборудование, которое может вырабатывать тот же льняной батист – это мерило ценности льняного полотна. К сожалению, оборудование есть, а волокна для выработки льняного батиста у нас нет.

Мы бы очень хотели работать на белорусском льне. Потому что все-таки наш лен родной, мы знаем, как с ним работать, мы понимаем его лучше, чем тот же бельгийский или французским. И продукт, который получился бы из белорусского качественного волокна, совершенно не уступал бы ни итальянским хорошим тканям, ни французским.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Прихотливее культуры, чем лен, в Беларуси нет. Обычные для нашей страны капризы природы – повышенная влажность, засуха или мороз – и урожай накроется, что называется, медным тазом. Ко всему, льну требуется семиполье. А где возьмешь? К примеру, в Мстиславском районе всего 30 % земель пригодны для выращивания северного шелка.

«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Но решение проблем никто не отменял. Колоссальная поддержка отрасли государством, земля, технические возможности и люди – с такими условиями просто непозволительно не найти пути решения льняного вопроса. Сохранить и развить отрасль.

Меж тем, на полях Мстиславского района уборка льна-долгунца на финишной прямой.

Люди в материале: Михаил Стряпченко, Юрий Олийнык, Любовь Житкова, Ирина Потапнева, Ирина Недобоева, Владимир Пиванков, Наталья Михнович, Ирина Михнович, Елена Ковалевская, Игорь Ещенко
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Культура, которую без тени сомнения считаем национальным достоянием. Белорусский лен. И основной для его возделывания регион – Витебский,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные куртки Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика