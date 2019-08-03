Лукашенко выразил соболезнования президенту и народу США в связи с гибелью людей во время стрельбы в Техасе и Огайо

Источник материала: Интерфакс

Александр Лукашенко направил соболезнование Дональду Трампу в связи с гибелью десятков людей во время стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей,- говорится в соболезновании.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщалось, в США в супроизошло два случая стрельбы. В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль Пасо (Техас), по предварительной информации, погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемый был задержан. Через несколько часов произошла стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Погибли семь человек. Один из стрелявших был ликвидирован полицией на месте происшествия, еще одному удалось скрыться.