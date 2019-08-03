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ЦИК Беларуси назвал вероятную дату президентских выборов

04.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вероятной датой проведения президентских выборов в Беларуси может быть 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина, предает ТАСС.

«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией, – последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», – сказала Ермошина.



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Выборы главы государства могут быть проведены 30 августа 2020 года.
 
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