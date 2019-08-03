ЦИК Беларуси назвал вероятную дату президентских выборов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вероятной датой проведения президентских выборов в Беларуси может быть 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина, предает ТАСС .

«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией, – последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», – сказала Ермошина.