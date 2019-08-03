Дед Мороз в Беловежской пуще устроил мастер-класс по варке варенья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беловежской пуще отметили праздник варенья. Он прошел в резиденции Деда Мороза. Гостей ждали конкурсы, песни и угощения. Чем занимается летом белорусский Дед Мороз и в чем секрет его витаминных заготовок – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Элеоноры Лутович.

На празднике без музыки никак. Она здесь звучит повсюду. Создают настроение и сказочные герои – развлекают туристов конкурсами и шутками. На поляне 12 месяцев для гостей развернули полевую кухню. Гостей угощают блинами и вареньем.

«У нас все быстро! Всех ждем! В пуще все вкусное», – говорит повар Анна Пригодич.

Варенье из свежего урожая ягод. На территории Беловежской пущи 17 лесничеств, они и занимаются заготовкой. На столе земляника, черника, малина и первая клюква. Гостям предлагают не только попробовать лесные угощения, но и приготовить самим. Секретами делится Дед Мороз. В меню – варенье из топора. Вместо ягод в кастрюлю добавляют витамины, воду заменяют слезы. Мастер-класс шуточный, а варенье получилось настоящее.

«Я приехала с племянницей. Праздник очень понравился. Я уже и зимой была, и летом. Мы попробовали блины – очень вкусные, оригинальные, и варенье замечательное», – отмечает жительница Бреста Наталья Левданская.

За год в Беловежскую пущу приезжает без малого полмиллиона туристов. Больше всего зимой. В декабре у Деда Мороза гостей столько же, сколько за все другие 11 месяцев. Чтобы всех угостить, летом надо как следует поработать, говорит главный сказочный герой. Без волшебства не обойтись.

«Приготовление варенья – это чудо! Самый главный ингредиент не ягоды, а солнце! Без тепла никакой вкусной ягоды не получится – будет кислая, мелкая. Еще нужна вода, любовь человеческая, с которой ягоду собирают, и немножко волшебства, знаний и секретов, которые позволяют приготовить вкусное волшебное варенье», – говорит Дед Мороз.

Праздник варенья в пуще проводят впервые. Организаторы надеются, что он станет традиционным и привлечет туристов. 3-4 августа его посетили сотни человек, в их числе зарубежные гости.

