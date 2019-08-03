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Рыцарский фест: Тактические сражения на Замковой горе, выступление группы «Літы Талер»

04.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Весь день 3 августа на Замковой горе проходили выступления рыцарских клубов и  музыкальных коллективов. Захват знамени, охрана короля, штурм замка, выступление группы «Літы Талер» — мы собрали лучшие фотографии с праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2019».

 
 
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Весь день 3 августа на Замковой горе проходили выступления рыцарских клубов и  музыкальных коллективов. Захват знамени, охрана короля, штурм замка, выступление...
 
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