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Рыцарский фест: Тактические сражения на Замковой горе, выступление группы «Літы Талер»
04.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Весь день 3 августа на Замковой горе проходили выступления рыцарских клубов и музыкальных коллективов. Захват знамени, охрана короля, штурм замка, выступление группы «Літы Талер» — мы собрали лучшие фотографии с праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2019».
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Весь день 3 августа на Замковой горе проходили выступления рыцарских клубов и музыкальных коллективов. Захват знамени, охрана короля, штурм замка, выступление...
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