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«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

04.08.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ не осталась в стороне от Дня ВДВ. Корреспондент Яна Шипко решилась на прыжок с парашютом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Страшно немножко.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Если об этих минутах, как и я, вы мечтали всю жизнь, – вам в аэроклуб ДОСААФ.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

– Прыжок первый?
– Да.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Чем ближе 2 августа, тем больше среди желающих прыгнуть бывших десантников. Хотя, говорят, бывших не бывает.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Здравствуйте, товарищи. После 30-летнего перерыва мы возобновляем прыжки с парашютом. Боровуха-1, отдельный десантно-штурмовой полк.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Для чистоты эксперимента у меня десантный парашют Д-6 со стабилизацией. Так что прыжок будет точь-в-точь, как у десантников. Купол раскроется спустя несколько секунд. Как шутят профи, чтобы парашютист успел испугаться – ну, или насладиться свободным падением.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас прыгнул пристрелочник. Мы наберем высоту в тысячу метров, и останется сделать шаг в бездну.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Выждать три секунды, кольцо, и скорость падает в пять раз, а тебя вмиг оглушает тишина под раскрывшимся куполом «одуванчика» или «дуба» (так за форму и неподатливость зовут в народе Д-6). Остается расчековать запаску, и можно наслаждаться полетом.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

– Как снимается (парашют – прим. ред.)?
– Рассказывай, рассказывай быстрее.
– Здорово. Правда, мне шлем мешал посмотреть, купол я толком не видела. Когда проходит страх, и ты паришь, хочется им управлять, видишь аэродром – туда подлететь. Но недаром его «дубом» называют – тяжело, конечно, поддается управлению. Ну и хочется еще раз. Конечно, здорово, что у десантников это не один месяц занимает, а мы после экспресс-подготовки получили возможность прочувствовать.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Догонял Яну Шипко с камерой в небе и на земле Андрей Замировский. Для него этот прыжок – 2866-й. Опытнейший парашютист, десантник, а в прошлом наш коллега, работал на СТВ с самого основания.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Другим парашютистам повезло меньше. У них нет такого инструктора.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Когда стропы уложены хитрой бесконечной петлей и купол сложен, остается дойти до пункта сбора.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Спустя 42 года я себя чувствую все равно десантником с парашютом Д-6, хоть и за плечами в сумке. У десантников есть такая поговорка: две минуты ты орел, остальное – лошадь.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Люди в материале: Яна Шипко
 
 
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ не осталась в стороне от Дня ВДВ. Корреспондент Яна Шипко решилась на прыжок с парашютом, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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