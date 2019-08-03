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«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ не осталась в стороне от Дня ВДВ. Корреспондент Яна Шипко решилась на прыжок с парашютом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Страшно немножко.
Если об этих минутах, как и я, вы мечтали всю жизнь, – вам в аэроклуб ДОСААФ.
– Прыжок первый?
Чем ближе 2 августа, тем больше среди желающих прыгнуть бывших десантников. Хотя, говорят, бывших не бывает.
Здравствуйте, товарищи. После 30-летнего перерыва мы возобновляем прыжки с парашютом. Боровуха-1, отдельный десантно-штурмовой полк.
Для чистоты эксперимента у меня десантный парашют Д-6 со стабилизацией. Так что прыжок будет точь-в-точь, как у десантников. Купол раскроется спустя несколько секунд. Как шутят профи, чтобы парашютист успел испугаться – ну, или насладиться свободным падением.
Яна Шипко, корреспондент:
Выждать три секунды, кольцо, и скорость падает в пять раз, а тебя вмиг оглушает тишина под раскрывшимся куполом «одуванчика» или «дуба» (так за форму и неподатливость зовут в народе Д-6). Остается расчековать запаску, и можно наслаждаться полетом.
– Как снимается (парашют – прим. ред.)?
Догонял Яну Шипко с камерой в небе и на земле Андрей Замировский. Для него этот прыжок – 2866-й. Опытнейший парашютист, десантник, а в прошлом наш коллега, работал на СТВ с самого основания.
Другим парашютистам повезло меньше. У них нет такого инструктора.
Когда стропы уложены хитрой бесконечной петлей и купол сложен, остается дойти до пункта сбора.
Спустя 42 года я себя чувствую все равно десантником с парашютом Д-6, хоть и за плечами в сумке. У десантников есть такая поговорка: две минуты ты орел, остальное – лошадь.
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«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом
Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ не осталась в стороне от Дня ВДВ. Корреспондент Яна Шипко решилась на прыжок с парашютом, сообщили в программе «Неделя» на...
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