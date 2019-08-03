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Президентские выборы в Беларуси могут пройти 30 августа 2020г – глава ЦИК

04.08.2019 22:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выборы президента Республики Беларусь могут пройти 30 августа 2020 года, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Это, думаю, с большой вероятностью и будет датой выборов президента. Да, это лето. Но 30 августа — это день, когда уже все, в основном, приезжают (на место своей регистрации - ИФ). По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации", - сообщила Ермошина.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ЦИК внесла президенту предложения провести в ноябре досрочные парламентские выборы - в верхнюю палату (Совет республики) - 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) - 17 ноября 2019 года.

 
 
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Выборы президента Республики Беларусь могут пройти 30 августа 2020 года, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
 
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