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«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В начале войны маму Геннадия Юшкевича казнили гестаповцы. 13-летний мальчишка думал пойти к партизанам, но попал к разведчикам под прикрытием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После освобождения Беларуси боевые товарищи заступились: смекалистый напарник знал немецкий и ничего не боялся.
Приписали пару лет и взяли в состав легендарной разведгруппы «Джек». Так в июле 1944-го они десантировались в Восточную Пруссию. 179 дней в тылу врага. С задания вернулись лишь трое.
Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
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Новости Беларуси. В начале войны маму Геннадия Юшкевича казнили гестаповцы. 13-летний мальчишка думал пойти к партизанам, но попал к разведчикам под прикрытием,...
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