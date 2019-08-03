«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В начале войны маму Геннадия Юшкевича казнили гестаповцы. 13-летний мальчишка думал пойти к партизанам, но попал к разведчикам под прикрытием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





После освобождения Беларуси боевые товарищи заступились: смекалистый напарник знал немецкий и ничего не боялся.





Приписали пару лет и взяли в состав легендарной разведгруппы «Джек». Так в июле 1944-го они десантировались в Восточную Пруссию. 179 дней в тылу врага. С задания вернулись лишь трое.





Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Ты паришь, как птица. Под тобой мир, а ты на такой высоте… Внизу, конечно, была темнота, земля, потому что все происходило ночью. Я даже не представлял, что нас ждет впереди. Были очень печальные встречи с землей, когда там встречали специальные группы, einsatz-команды с собаками. На штыки приходилось прыгать. Многие парашютисты и земли не достигали, потому что их могли расстрелять в воздухе.