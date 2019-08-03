ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

04.08.2019 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В начале войны маму Геннадия Юшкевича казнили гестаповцы. 13-летний мальчишка думал пойти к партизанам, но попал к разведчикам под прикрытием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

После освобождения Беларуси боевые товарищи заступились: смекалистый напарник знал немецкий и ничего не боялся.

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Приписали пару лет и взяли в состав легендарной разведгруппы «Джек». Так в июле 1944-го они десантировались в Восточную Пруссию. 179 дней в тылу врага. С задания вернулись лишь трое.

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Ты паришь, как птица. Под тобой мир, а ты на такой высоте… Внизу, конечно, была темнота, земля, потому что все происходило ночью. Я даже не представлял, что нас ждет впереди. Были очень печальные встречи с землей, когда там встречали специальные группы, einsatz-команды с собаками. На штыки приходилось прыгать. Многие парашютисты и земли не достигали, потому что их могли расстрелять в воздухе.

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Люди в материале: Геннадий Юшкевич
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В начале войны маму Геннадия Юшкевича казнили гестаповцы. 13-летний мальчишка думал пойти к партизанам, но попал к разведчикам под прикрытием,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дед Мороз в Беловежской пуще устроил мастер-класс по варке варенья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика