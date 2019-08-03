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Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На проспекте Жолтовского в Пинске прямо на остановке легковушка не разъехалась с автобусом.

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус
 Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

ДТП произошло вечером 4 августа 2019 года.

Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус

 
 
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  На проспекте Жолтовского в Пинске прямо на остановке легковушка не разъехалась с автобусом. ДТП произошло вечером 4 августа 2019 года.
 
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