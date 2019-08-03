|
Жёсткое ДТП в Пинске: не разъехались легковушка и автобус
04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На проспекте Жолтовского в Пинске прямо на остановке легковушка не разъехалась с автобусом.
ДТП произошло вечером 4 августа 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проспекте Жолтовского в Пинске прямо на остановке легковушка не разъехалась с автобусом. ДТП произошло вечером 4 августа 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)