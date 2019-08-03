«Вряд ли они ожидаемы». Ермошина — об изменениях, которые будут вносить в Конституцию

Источник материала: Виртуальный Брест

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, пока ей неизвестно ни о каких «сформулированных предложениях» о том, как должна быть изменена белорусская Конституция. Об этом она рассказала в воскресном эфире ОНТ .





— Что касается конституционных изменений, я думаю, вряд ли они ожидаемы, — сказала Лидия Ермошина. — <…> Я не видела и не слышала, чтобы существовали какие-то сформулированные предложения, которые легли бы в основу конституционных преобразований.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что не слышала о сформулированных предложениях ни в ЦИК, ни в других госорганах.

Сама Лидия Ермошина выступает за то, чтобы выборы в парламент проходили по партийным спискам.

— Партии никогда не будут готовы, пока у них не появится вероятная возможность действительно получить какое-то количество мест в парламенте. Только переходя в элиту из обыкновенных сект — ведь пока это небольшие группы людей — они смогут нарастить количество членов и получить интересных, достойных политиков. Тем более парламент воспитывает.

Глава ЦИК уверена: Беларусь перейдет когда-нибудь к такой системе, однако «пока не знает, когда». Для этого нужна политическая воля.

Напомним, в марте 2019 года Александр Лукашенко заявил , что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую.