Bresckaja Krepasc-Heroj? А что, так можно было?

Источник материала: Виртуальный Брест

Причудливые варианты транслитерации на новом путепроводе Западного обхода в Бресте. Так получилось потому, что преобразование идёт с белорусского языка. Как того и требует закон.





фото - Dzmitryj Suhaniajeŭ @suhaniajeu

А вот как переводит словосочетание Брестская крепость-герой стандартный Яндекс-переводчик: The Brest hero-fortress. Википедия более лаконична: Brest_Fortress или как вариант - Hero_Fortress

К слову, автор так прокомментировал фото:

- Падкрэслю яшчэ раз. У самым ідэальным выпадку менавіта так — правільна. І так павінна быць усюды. Проста гэта нязвыкла + адсутнасць элементарных ведаў у людзей наконт транслітарацыі.