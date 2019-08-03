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Bresckaja Krepasc-Heroj? А что, так можно было?

04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Причудливые варианты транслитерации на новом путепроводе Западного обхода в Бресте. Так получилось потому, что преобразование идёт с белорусского языка. Как того и требует закон.

Bresckaja Krepasc-Heroj? А что, так можно было?

фото - Dzmitryj Suhaniajeŭ @suhaniajeu

А вот как переводит словосочетание Брестская крепость-герой стандартный Яндекс-переводчик: The Brest hero-fortress. Википедия более лаконична: Brest_Fortress или как вариант - Hero_Fortress

К слову, автор так прокомментировал фото:

- Падкрэслю яшчэ раз. У самым ідэальным выпадку менавіта так — правільна. І так павінна быць усюды. Проста гэта нязвыкла + адсутнасць элементарных ведаў у людзей наконт транслітарацыі.

 
Теги: Брест
 
 
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  Причудливые варианты транслитерации на новом путепроводе Западного обхода в Бресте. Так получилось потому, что преобразование идёт с белорусского языка. Как...
 
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