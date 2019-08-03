|
Bresckaja Krepasc-Heroj? А что, так можно было?
04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Причудливые варианты транслитерации на новом путепроводе Западного обхода в Бресте. Так получилось потому, что преобразование идёт с белорусского языка. Как того и требует закон.
фото - Dzmitryj Suhaniajeŭ
А вот как переводит словосочетание Брестская крепость-герой стандартный Яндекс-переводчик: The Brest hero-fortress. Википедия более лаконична:
К слову, автор так прокомментировал фото:
- Падкрэслю яшчэ раз. У самым ідэальным выпадку менавіта так — правільна. І так павінна быць усюды. Проста гэта нязвыкла + адсутнасць элементарных ведаў у людзей наконт транслітарацыі.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by