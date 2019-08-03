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В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем

04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП с участием птицы произошло 4 августа 2019 года на улице Советская в Столине. Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль "Приора"...

В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем


Траектории внезапно взлетевшей птицы и автомашины пересеклись, избежать столкновения не удалось. Незначительные механические повреждения получил только автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ!

В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем
 В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем


Как добропорядочный виновник аварии, он оставался на месте происшествия. Прогуливаясь неподалёку по нерегулироемому пешеходному переходу, он пристально наблюдал за процессом оформления ДТП. И как только инспекторы закончили с формальностями, аист покинул место происшествия и улетел... :)

 
 
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  ДТП с участием птицы произошло 4 августа 2019 года на улице Советская в Столине. Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить...
 
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