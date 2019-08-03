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В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем
04.08.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП с участием птицы произошло 4 августа 2019 года на улице Советская в Столине. Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль "Приора"...
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ДТП с участием птицы произошло 4 августа 2019 года на улице Советская в Столине. Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить...
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