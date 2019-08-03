 В Столине фигурантом ДТП стал... аист! На взлёте не разминулся с автомобилем

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП с участием птицы произошло 4 августа 2019 года на улице Советская в Столине. Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль "Приора"...







Траектории внезапно взлетевшей птицы и автомашины пересеклись, избежать столкновения не удалось. Незначительные механические повреждения получил только автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ!









Как добропорядочный виновник аварии, он оставался на месте происшествия. Прогуливаясь неподалёку по нерегулироемому пешеходному переходу, он пристально наблюдал за процессом оформления ДТП. И как только инспекторы закончили с формальностями, аист покинул место происшествия и улетел... :)