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«Мы никогда не подведём». О плодотворном сотрудничестве и итогах встречи президентов Беларуси и Узбекистана – репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан. Две страны стали еще ближе друг к другу. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана впервые за четвертьвековую историю дипломатических отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Действительно, так получилось, что последние два года в белорусско-узбекистанских отношениях иначе как прорывными и назвать нельзя. Можно сказать, год – за десятилетие. И даже это будет не совсем верно, ведь двум президентам пришлось выстраивать диалог практически с нуля. И это лучший пример того, насколько сильная политическая воля может за очень короткий срок вывести партнерство на качественно новый уровень и, более того, увидеть серьезную перспективу в его развитии.
Что нам и подтверждают сухие цифры официальной статистики. Возьмем 2015 год: страны наторговали на 65 миллионов долларов. В 2016 и того меньше. А вот 2018-й – год, в который состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Товарооборот приблизился к 160 миллионам долларов. Что и говорить: интенсификация взаимодействия на лицо. По итогам 2019 года вплотную приблизимся к 500 миллионам. Задача на ближайшие годы – не менее миллиарда.
Что сделать, чтобы расстояние в 3500 километров не только не мешало, но и усиливало интерес друг к другу? Знает Алена Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
Не то чтобы наши страны все это время не общались. Через год после распада Советского Союза мы открыли белорусское посольство в Ташкенте, пересекались на международных площадках и в гости друг к другу, конечно, ездили. Александр Лукашенко в бытность первого президента Узбекистана в этой центральноазиатской стране бывал дважды. Ислам Каримов тоже приезжал в Минск, правда, в тот момент диппредставительства его страны не было. Решение об открытии посольства в Беларуси принял Шавкат Мирзиёев, новый глава Узбекистана, после визита нашего Президента в Ташкент. Тогда стало ясно: сотрудничать будем по-новому.
Так почему бы не собирать технику вместе? То же касается и фармацевтики – скооперировавшись, могли бы выходить на рынки третьих стран и зарабатывать в разы больше.
А всего-то нужно было встретиться лично и поговорить, ведь у белорусов и узбеков схожее мировоззрение и общая история.
32 этнических узбека отдали свою жизнь, освобождая Беларусь 75 лет назад. Наш поэт Якуб Колас жил в Ташкенте, воспевая эту землю, равно как и поэт Степан Лиходзиевский. Его сын Анатолий приехал в Беларусь.
Анатолий Лиходзиевский, профессор кафедры русского языка и литературы Узбекского государственного университета мировых языков:
И Форум регионов, и дни культуры Узбекистана в Минске предваряли встречу глав государств, корректируя и насыщая повестку переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Оба лидера привыкли максимально эффективно использовать время и возможности, потому сразу после прилёта в Минск в резиденции белорусского лидера состоялся неформальный раунд переговоров.
Глобально Беларусь и Узбекистан сегодня работают над реализацией проектов, о которых договорились во время прошлогоднего визита Александра Лукашенко в Ташкент.
Узбекистан, который полностью пересматривает и переформатирует все сферы своей экономики, остро нуждается в опытных партнерах, которыми мы готовы быть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свой опыт и высокие технологии мы предлагаем узбекским партнерам. Например, использовать сделанную белорусами автоматизированную систему учета природного газа. Кроме того, Шавкат Мирзиёев во время своего визита побывал в Парке высоких технологий, где ему представили наши самые известные разработки. Актуальнее для Узбекистана, развивающего сельское хозяйство, ожидаемо стало точечное земледелие.
Точечно и абсолютно открыто по всем направлениям во время двухдневного визита говорили Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. А как иначе выстраивать отношения?
Не зря говорят: восток – дело тонкое, и очень много зависит от того, есть ли доверие между партнерами. Об этом Александр Лукашенко напомнил тем, кому предстоит реализовывать те проекты, которые появились во время этого визита.
Александр Лукашенко:
Белорусско-узбекистанское сотрудничество уже давно пустило корни. Осязаемое доказательство – посаженое семь лет назад у Дворца Независимости первым президентом этой страны Исламом Каримовым дерево.
Его, как и отношения двух стран, подпитывают Александр Лукашенко и нынешний глава Узбекистана. А после, следуя традиции, высаживают рядом именную ель Шавката Мирзиёева, как символ совместного роста двух стран.
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«Мы никогда не подведём». О плодотворном сотрудничестве и итогах встречи президентов Беларуси и Узбекистана – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан. Две страны стали еще ближе друг к другу. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана впервые за...
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