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Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»

04.08.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы готовы делиться, но иногда возникают вопросы. Как в случае с молочно-товарными комплексами, которые мы предложили создать в Узбекистане, полностью укомплектовать нашим оборудованием и даже животными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»

В том числе и этому проекту внимание уделили главы государств. Шавкат Мирзиёев пообещал, что узкие вопросы будут решены. Кстати, в ближайшее время 1500 быков и буренок из Беларуси отправятся в Узбекистан.

Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:
В сфере племенного животноводства у нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан. Идет создание совместного предприятия, селекционно-генетический центр в Ташкентской области.

Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько

Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Люди в материале: Анатолий Хотько
 
 
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Новости Беларуси. Мы готовы делиться, но иногда возникают вопросы. Как в случае с молочно-товарными комплексами, которые мы предложили создать в Узбекистане,...
 
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