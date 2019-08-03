Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы готовы делиться, но иногда возникают вопросы. Как в случае с молочно-товарными комплексами, которые мы предложили создать в Узбекистане, полностью укомплектовать нашим оборудованием и даже животными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





В том числе и этому проекту внимание уделили главы государств. Шавкат Мирзиёев пообещал, что узкие вопросы будут решены. Кстати, в ближайшее время 1500 быков и буренок из Беларуси отправятся в Узбекистан.





Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:

В сфере племенного животноводства у нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан. Идет создание совместного предприятия, селекционно-генетический центр в Ташкентской области.

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