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Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы готовы делиться, но иногда возникают вопросы. Как в случае с молочно-товарными комплексами, которые мы предложили создать в Узбекистане, полностью укомплектовать нашим оборудованием и даже животными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В том числе и этому проекту внимание уделили главы государств. Шавкат Мирзиёев пообещал, что узкие вопросы будут решены. Кстати, в ближайшее время 1500 быков и буренок из Беларуси отправятся в Узбекистан.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:
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Новости Беларуси. Мы готовы делиться, но иногда возникают вопросы. Как в случае с молочно-товарными комплексами, которые мы предложили создать в Узбекистане,...
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