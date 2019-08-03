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Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

04.08.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

Ну, кто из нас не лакомится фруктами, овощами, орехами и специями из Узбекистана? Надир Ахметов, повар в третьем поколении, продает знаменитый узбекский плов, правда, сделанный из белорусских продуктов, на нашей «Комаровке».

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Очередь не заканчивается. В день только из одной белорусско-узбекской лавки разлетается до 100 килограммов плова.

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

Надир Ахметов, повар ресторана узбекской кухни:
Если человек хорошо знает свое дело. Продукты берем, которые идут на плов, не должны отличатся. Я имею в виду зависит от человека. Когда я делаю драники, тот, кто там кушает не говорит, что их сделал белорус или узбек.

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

Но это скорее самый очевидный пример возможной кооперации.

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Люди в материале: Надир Ахметов
 
 
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Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на...
 
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