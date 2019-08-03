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Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ну, кто из нас не лакомится фруктами, овощами, орехами и специями из Узбекистана? Надир Ахметов, повар в третьем поколении, продает знаменитый узбекский плов, правда, сделанный из белорусских продуктов, на нашей «Комаровке».
Очередь не заканчивается. В день только из одной белорусско-узбекской лавки разлетается до 100 килограммов плова.
Надир Ахметов, повар ресторана узбекской кухни:
Но это скорее самый очевидный пример возможной кооперации.
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Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на...
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