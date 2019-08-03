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Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

04.08.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По итогам 2019 года товарооборот вплотную приблизился к 500 миллионам. Задача на ближайшие годы – не менее миллиарда.

Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
11 белорусских фармацевтических предприятий. Уже сегодня минимальная часть белорусской фармацевтической номенклатуры производится, но Афганистану требуется всё, а наши узбекские партнеры очень серьезно работают на этом рынке.

Казалось бы, Афганистан – риски большие, политическая нестабильность, опасности, но наши партнеры работают, и очень успешно. Они и нам предлагают. Поэтому когда мы создаем этот фармацевтический кластер, мы понимаем, что уже есть потенциальный большой портфель заказов.

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С реальными заказами и договорами из Минска уехали участники I белорусско-узбекистанского Форума регионов. Соглашения о сотрудничестве подписали со всеми белорусскими регионами, а делегация Джизакской и Андижанской областей Узбекистана, пользуясь случаем, уже после форума посетили своих новых партнеров в Шкловском районе Могилевской области.

Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

26 соглашений и 20 контрактов на сумму 300 миллионов долларов – итог первого Форума Беларуси и Узбекистана, серьезный результат и задел на будущее.

Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

Владимир Улахович:
Когда мы говорим о наших кондитерских изделиях, наш бренд «Коммунарка» известен, он продается, есть торговый дом. Но логистическая нагрузка ведь существенная. А если мы создаем под нашим брендом там совместное производство, о чем идет речь, мы же снимаем эти обременения, значит, и цена более конкурентоспособная. И в выигрыше оказывается и белорусский партнер, и узбекский. И мы можем там конкурировать более серьезно на китайском рынке.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По итогам 2019 года товарооборот вплотную...
 
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