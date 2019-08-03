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Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По итогам 2019 года товарооборот вплотную приблизился к 500 миллионам. Задача на ближайшие годы – не менее миллиарда.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Казалось бы, Афганистан – риски большие, политическая нестабильность, опасности, но наши партнеры работают, и очень успешно. Они и нам предлагают. Поэтому когда мы создаем этот фармацевтический кластер, мы понимаем, что уже есть потенциальный большой портфель заказов.
С реальными заказами и договорами из Минска уехали участники I белорусско-узбекистанского Форума регионов. Соглашения о сотрудничестве подписали со всеми белорусскими регионами, а делегация Джизакской и Андижанской областей Узбекистана, пользуясь случаем, уже после форума посетили своих новых партнеров в Шкловском районе Могилевской области.
26 соглашений и 20 контрактов на сумму 300 миллионов долларов – итог первого Форума Беларуси и Узбекистана, серьезный результат и задел на будущее.
Владимир Улахович:
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Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»
Новости Беларуси. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По итогам 2019 года товарооборот вплотную...
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