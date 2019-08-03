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«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

04.08.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расплескалась синева, никто кроме нас, сильные мужчины в тельняшках и беретах – все это приметы празднования Дня воздушно-десантных войск, элиты армии любой страны мира. 2 августа День ВДВ традиционно отметили по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Именно заветное чувство полета многих парашютистов приводит в десантные войска.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Андрей Замировский:
ВДВ – это считается элита армии, и отбор жесткий. По росту – 180, ниже не брали. Я просто чудом: на два сантиметра ниже, и проскочил. У сержанта, который нас обучал, было всего 7 прыжков, а у меня было уже 25.

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Официальный день рождения воздушно-десантных войск – 2 августа 1930 года.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

На учениях под Воронежем впервые было выброшено подразделение на парашютах.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Однако из вспомогательных войск в элиту ВДВ в эпоху «холодной войны» превратил Василий Маргелов. «Войска дяди Васи» обрели известную и ныне маневренность.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Благодаря Василию Маргелову, нашему командующему, десантные войска, во-первых, оделись в броню; во-вторых, они получили многие виды вооружения, начиная от стрелкового нового оружия и кончая бронетанковой техникой.

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Десантные войска в Беларуси – это 6000 тысяч человек личного состава и самый оснащенный род войск.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

103-я мобильная бригада в этой структуре старейшее и самое прославленное соединение. Постоянно в полной боеготовности.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Именно здесь единственная в стране миротворческая рота. Первыми тут обкатывают и новинки вооружения. Эти «Кайманы» – белорусская разработка – поступили в бригаду в 2019 году.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Понять безбашенность натуры десантника и дотянуться до уровня подготовки обычному человеку, конечно, сложно. Но мы попытались сделать максимум, чтобы быть причастными к празднику крылатой пехоты.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Поздравляю с первым прыжком!

Люди в материале: Андрей Замировский, Александр Метла, Яна Шипко
 
 
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Новости Беларуси. Расплескалась синева, никто кроме нас, сильные мужчины в тельняшках и беретах – все это приметы празднования Дня воздушно-десантных войск, элиты...
 
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