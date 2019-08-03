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Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

04.08.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

В Афганистане отличился не только как командир, но и изобретатель. Его передвижная минометная установка «выметала» духов из убежищ и спасла не одну жизнь товарищам.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Когда вспоминаешь Афганистан, вспоминаешь тех ребят, которым не удалось вернуться оттуда живыми. Кто получил тяжелые увечья.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Груз 200 вместо живых сыновей встретили из Афганистана больше 700 белорусских матерей. Всего через конфликт прошли около 30 тысяч белорусов.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Николай Турчак, ветеран войны в Афганистане:
Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать. Понятия «задняя передача» у нас не было. Нам задачу ставили, мы ее выполняли любой ценой.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Первыми на афганской земле высадились десантники витебской 103-й дивизии.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Сергей Минец, ветеран войны в Афганистане:
Я был командиром первого взвода первой роты того полка, который первый приземлился на территории Кабула. У меня ни один солдат не погиб. Несколько было раненых, в том числе и я.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Люди в материале: Александр Метла, Николай Турчак, Сергей Минец
 
 
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Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Афганистане отличился не...
 
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