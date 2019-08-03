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Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Афганистане отличился не только как командир, но и изобретатель. Его передвижная минометная установка «выметала» духов из убежищ и спасла не одну жизнь товарищам.
Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Груз 200 вместо живых сыновей встретили из Афганистана больше 700 белорусских матерей. Всего через конфликт прошли около 30 тысяч белорусов.
Николай Турчак, ветеран войны в Афганистане:
Первыми на афганской земле высадились десантники витебской 103-й дивизии.
Сергей Минец, ветеран войны в Афганистане:
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Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»
Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Афганистане отличился не...
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