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ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч
Источник материала: Tut.by
Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в
Сегодня люди, которые используют такие девайсы, как электросамокаты, гироскутеры и пр. классифицируются как пешеходы. Закон не оговаривает для них допустимую скорость. Но ситуация будет меняться.
— Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, — сообщил Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД. — Это устройство (речь шла об электросамокате — Прим. Ред.) иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда — гораздо больше. Планируется, что пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка.
Напомним, 30 июля в Минске на Орловской зафиксировали на проезжей части самокат, который
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Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе «Неделя» на СТВ сообщил, что изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время.
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