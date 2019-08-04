ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч

Источник материала: Tut.by

Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе «Неделя» на СТВ сообщил, что изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время.



Этот самокат ехал со скоростью 75 километров в час. Фото: Совместное закрытое акционерное общество «Безопасные дороги Беларуси»

Сегодня люди, которые используют такие девайсы, как электросамокаты, гироскутеры и пр. классифицируются как пешеходы. Закон не оговаривает для них допустимую скорость. Но ситуация будет меняться.

— Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, — сообщил Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД. — Это устройство (речь шла об электросамокате — Прим. Ред.) иногда может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда — гораздо больше. Планируется, что пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

Напомним, 30 июля в Минске на Орловской зафиксировали на проезжей части самокат, который ехал со скоростью 75 км/ч . И это не первый подобный случай. Однажды мужчина ехал на электросамокате по оживленной улице Минска, по словам очевидцев, со скоростью 90 км/ч.