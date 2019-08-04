Белорусы будут по-новому ввозить товары из-за границы. Изменения есть и по алкоголю и сигаретам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы, сообщают в ГТК. Так, некоторые непродовольственные товары разрешили беспошлинно ввозить чаще. При этом ужесточили нормы в том числе для тех, кто ездит за границу чаще раза в неделю.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Так, белорусы, которые ездят за границу чаще раза в календарный день, смогут провезти не более 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.

Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, смогут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.

«Под единицей понимается количество товара, в котором таковой представляется для розничной продажи, — уточняют в ГТК. — Под продуктами питания понимается пригодная к употреблению в пищу обработанная или необработанная продукция природного, растительного и (или) животного происхождения, или полученная химическим путем, включая различного рода напитки, за исключением алкогольных напитков и пива. При расчете частоты перемещения лица через таможенную границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд физлица на таможенную территорию ЕАЭС в Беларусь».

Напомним, с 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. До изменений лимиты составляли 1500 евро и 50 килограммов.

При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг. В таком случае в отношении ввозимых шин подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм ввоза.

При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов, независимо от количества поездок за рубеж.

Совершеннолетним разрешено ввозить не более 3 литров алкогольных напитков или пива на человека, а также 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 граммов табака).

Что изменилось в ввозе непродовольственных товаров

Изменились и нормы ввоза некоторых непродовольственных товаров.

Могут быть отнесены к товарам для личного пользования следующие товары.

1. Плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки — в количестве не более 1 единицы, ввозимой в течение календарного года.

К примеру, телевизор или велосипед до изменений можно было ввозить для личного пользования один раз в три года.

2. Мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер — в количестве не более 2 единиц, ввозимых в течение календарного года.

3. Новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах — членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза — в количестве не более 4 единиц, ввозимых в течение календарного года.

«Применяемые таможенными органами подходы распространяются на всех физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского союза в Республике Беларусь, независимо от их гражданства и страны постоянного проживания», — сообщают в ГТК.