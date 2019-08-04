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Изменения в Трудовом кодексе. Теперь папы тоже могут выходить в небольшой декретный отпуск, длиной в 14 дней (+видео)

04.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Изменения в Трудовом кодексе. Теперь папы тоже могут выходить в небольшой декретный отпуск, длиной в 14 дней (+видео)

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

— Прежде всего, необходимо отметить, что такой отпуск предоставляется отцам в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка. Продолжительность отпуска – 14 календарных дней. То есть в любой период с момента рождения ребенка в течение 6 месяцев папа может претендовать на предоставление ему такого социального отпуска. Это обязанность нанимателя – предоставить такому работнику отпуск социальный. Но если папа не хочет, безусловно, никто его понуждать к этому не будет.

А почему 14 дней?

Марина Лазарь:

В этот период времени папа может оказать какую-то помощь в уходе за малышом, приобрести ему необходимые игрушки, коляску, какие-то вещи. Кроме того, если папа – единственный добытчик в семье, его заработная плата – единственный источник дохода, то в течение этого периода явно семья не попадёт в тяжёлое финансовое положение. Поэтому этот отпуск достаточной той продолжительности, необходимой для этих целей. Вместе с тем, если в организации существует коллективный договор, то в коллективном договоре этот отпуск может быть увеличен. Более того, такой отпуск может быть предоставлен этому работнику с сохранением заработной платы.

 

СТВ
 
 
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Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси: — Прежде всего, необходимо отметить, что...
 
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