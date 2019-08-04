В субботу в Лидском районе при пожарах погибли двое мужчин

Источник материала: Lida.Info





Неспокойной оказалась суббота, 3 августа, для сотрудников Лидского РОЧС. В нашем районе произошло сразу несколько пожаров, два из них привели к гибели людей.

3 августа в 02.14 поступило сообщение о пожаре деревянного, одноэтажного жилого дома в д. Дикушки Лидского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. На кровати под обломками строительных конструкций обнаружен погибший хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

3 августа в 07.13 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Бискупцы Лидского района. В результате уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. В 08.17 на полу под обломками строительных конструкций обнаружен хозяин дома 1966 г.р. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.

3 августа в 04.35 поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения в Лиде по переулку Киевскому. В результате уничтожен автомобиль Мерседес-Бенц Е200, 1999 г.в., скутер, повреждены кровля, перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки автомобиля.