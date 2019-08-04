БЖД назвала лучшие вокзалы Беларуси. Среди них — вокзал станции Лида

Источник материала: Lida.Info





В ежегодном республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов принимали участие внеклассные вокзалы, а также вокзалы I, II и III классов.

Среди внеклассных вокзалов первое место занял вокзал станции Минск-Пассажирский. Второе место по итогам ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов присуждено вокзалу станции Брест-Центральный.

Среди вокзалов I класса первое место по итогам смотра в текущем году присуждено вокзалу станции Могилев, на втором месте — вокзал станции Орша-Центральная. Вокзал станции Полоцк одержал победу среди вокзалов II класса, вторая премия присуждена вокзалу станции Борисов. Победителем среди вокзалов III класса признан вокзал станции Лида, вторая премия досталась вокзалу станции Осиповичи.

Итоги конкурса среди вокзалов подводились на основе оценки работы, проведенной в 2018 году по улучшению благоустройства и санитарного состояния комплексов и прилегающих к ним территорий. Учитывались также архитектурная выразительность вокзалов, оформление фасадов, оборудование прилегающих территорий малыми архитектурными формами, улучшение качества обслуживания пассажиров и рабочих мест сотрудников, расширение количества и повышение уровня оказываемых услуг.

Ежегодный республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов проводится на Белорусской железной дороге с 2001 года.