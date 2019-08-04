﻿ БЖД назвала лучшие вокзалы Беларуси. Среди них — вокзал станции Лида. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД назвала лучшие вокзалы Беларуси. Среди них — вокзал станции Лида

04.08.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

БЖД назвала лучшие вокзалы Беларуси. Среди них — вокзал станции Лида

В ежегодном республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов принимали участие внеклассные вокзалы, а также вокзалы I, II и III классов.

Среди внеклассных вокзалов первое место занял вокзал станции Минск-Пассажирский. Второе место по итогам ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов присуждено вокзалу станции Брест-Центральный.

Среди вокзалов I класса первое место по итогам смотра в текущем году присуждено вокзалу станции Могилев, на втором месте — вокзал станции Орша-Центральная. Вокзал станции Полоцк одержал победу среди вокзалов II класса, вторая премия присуждена вокзалу станции Борисов. Победителем среди вокзалов III класса признан вокзал станции Лида, вторая премия досталась вокзалу станции Осиповичи.

Итоги конкурса среди вокзалов подводились на основе оценки работы, проведенной в 2018 году по улучшению благоустройства и санитарного состояния комплексов и прилегающих к ним территорий. Учитывались также архитектурная выразительность вокзалов, оформление фасадов, оборудование прилегающих территорий малыми архитектурными формами, улучшение качества обслуживания пассажиров и рабочих мест сотрудников, расширение количества и повышение уровня оказываемых услуг.

Ежегодный республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов проводится на Белорусской железной дороге с 2001 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ежегодном республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов принимали участие внеклассные вокзалы, а также вокзалы I, II и...
 

Новости дня
Новости разные
 
Лидская компания оказалась самым крупным белорусским налогоплательщиком Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика