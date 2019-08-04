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Лидская компания оказалась самым крупным белорусским налогоплательщиком Литвы

04.08.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Лидская компания оказалась самым крупным белорусским налогоплательщиком Литвы

По информации Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы, по итогам первого полугодия сразу четыре белорусские компании попали в топ-500 крупнейших налогоплательщиков этой страны.

Среди всех белорусских компаний в рейтинге наиболее высокое место (228-е) оказалось у производителя оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide.

Лидская компания еще в начале 2010-х годов открыла центральный офис в Вильнюсе. В этом году объем ее налоговых выплат в литовскую казну составил 2,062 млн евро.

Местный дистрибьютор группы компаний «Содружество» (274-я строчка), руководит которой белорусская семья, за истекший период заплатила 1,81 млн евро.

Стивидорная компания Biru Kroviniu Terminalas, совладельцем которой выступает «Беларуськалий», клайпедский терминал которой расположился по налогам 286-м месте рейтинга, внесла в казну 1,727 млн евро.

На 345-й позиции закрепился Prekybos namai BMZ-Baltija. Торговый дом Белорусской металлургической компании базируюется в Шауляе. За указанный период компания заплатила 1,476 млн евро налогов.

Среди региональных лидеров по налогам находятся еще несколько компаний с белорусским капиталом. Так, санаторий «Белоруссия», который расположен в Друскининкае, занял в этой администрации пятое место по объемам заплаченных налогов.

 
 
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По информации Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы, по итогам первого полугодия сразу четыре белорусские компании попали в топ-500...
 

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