Ермошина назвала дату президентских выборов

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.

Об этом она заявила в программе «Контуры» на СТВ, пишет БЕЛТА .

«Думаю, что прeзидентская кампания скорее всего прoйдет в тот срок, который опрeделен Конституцией. Последнее возможное воскрeсенье - 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вeроятностью и есть дата выборов Президента Рeспублики Беларусь», - отметила председатель ЦИК.

Ермошина подчеркнула, что 30 августа – еще лето, но, с другой стороны, это время, когда заканчиваются отпуска, и белорусы будут возвращаться на место жительства. Семьи с детьми, студенты будут находиться на территории своей регистрации.

Однако глава ЦИК отметила, что названный срок – это пока «только предположение».

Ермошина сравнила выборы с женитьбой.

«Никогда невозможно предугадать, как поведет тот или иной политик, когда он будет награжден или обременен властью – мы не знаем, для кого это что. Поэтому выборы – это дело непредсказуемое, практически, как женитьба. Поэтому я думаю, что все-таки избирателю очень внимательно нужно смотреть на кандидатов: если человек сделал отличную служебную карьеру, если он хороший специалист и профессионал, скорее всего это будет хороший депутат», – добавила она.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Вопрос в том, что в Беларуси должны пройти две кампании: парламентская и президентская, и какая из них будет первой - глава ЦИК пока не знает.