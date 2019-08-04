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Ермошина назвала дату президентских выборов
Источник материала: БДГ
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.
Об этом она заявила в программе «Контуры» на СТВ, пишет
«Думаю, что прeзидентская кампания скорее всего прoйдет в тот срок, который опрeделен Конституцией. Последнее возможное воскрeсенье - 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вeроятностью и есть дата выборов Президента Рeспублики Беларусь», - отметила председатель ЦИК.
Ермошина подчеркнула, что 30 августа – еще лето, но, с другой стороны, это время, когда заканчиваются отпуска, и белорусы будут возвращаться на место жительства. Семьи с детьми, студенты будут находиться на территории своей регистрации.
Однако глава ЦИК отметила, что названный срок – это пока «только предположение».
Ермошина сравнила выборы с женитьбой.
«Никогда невозможно предугадать, как поведет тот или иной политик, когда он будет награжден или обременен властью – мы не знаем, для кого это что. Поэтому выборы – это дело непредсказуемое, практически, как женитьба. Поэтому я думаю, что все-таки избирателю очень внимательно нужно смотреть на кандидатов: если человек сделал отличную служебную карьеру, если он хороший специалист и профессионал, скорее всего это будет хороший депутат», – добавила она.
Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах,
Президентские выборы
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Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.
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