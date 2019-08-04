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Соболенко проиграла китаянке Чжэн Сайсай в финале турнира в Сан-Хосе

05.08.2019 05:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в борьбе за титул на турнире серии «Премьер» в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) уступила китаянке Чжэн Сайсай — 3:6, 6:7 (3:7). Чжэн выдала суперматч и тащила в розыгрышах, как казалось, безнадежные мячи.


Фото: Reuters

Невысокий рейтинг Чжэн Сайсай (55 WTA) не должен вводить в заблуждение. Будучи несеяной теннисисткой, на пути к финалу в Сан-Хосе Чжэн обыграла четвертую сеяную Аманду Анисимову, седьмую сеяную Марию Саккари и восьмую сеянную Даниэль Коллинз.

В поединке против Арины Соболенко (10 WTA) у Чжэн проходила первая подача более чем в семидесяти процентах случаев, что соответствует игре на топ-уровне. Чжэн реализовала все имевшиеся у нее брейк-пойнты: пять из пяти. В розыгрышах Чжэн часто намерено играла высокими мячами, доставляя Арине максимум неудобств и выигрывая таким образом время на передвижения.

Находясь по давлением со стороны Соболенко, Чжэн отдалялась от задней линии до двух метров, при этом все равно оставалась в розыгрышах и успевала сбегать за укороченным мячом, как на видео ниже.

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