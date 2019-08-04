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ОАО «Беларуськалий» подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.

05.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 июля 2019 15:03 2430

ОАО "Беларуськалий" подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.

Автор: Эдуард Кидяев.

Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный по сотрудничеству с Бангладеш Михаил Мясникович в понедельник встретился с делегацией Министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с ответственным секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством государственной корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC), сообщила пресс-служба Совета Республики.

ОАО «Беларуськалий» подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.

По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений. Контракт подписали гендиректор ОАО «Белорусская калийная компания» Елена Кудрявец и председатель BADC Вахид Хондакер.
По результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке Бангладеш превысила 40%. 

На встрече также затрагивали вопросы экспорта белорусской сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, возможности расширения импорта из Бангладеш текстильных товаров.

«Экономика Бангладеш развивается достаточно успешно. Это растущие рынки, — отметил Михаил Мясникович. — Беларусь заинтересована не только в торговле, но и в развитии инвестиционного сотрудничества с Бангладеш, создании совместных компаний и производств. Готовы делиться своими технологиями и ноу-хау».

ОАО «Беларуськалий» подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.

Председатель Совета Республики отметил позитивную динамику развития двусторонних связей между странами. «У нас сложились хорошие двусторонние отношения между правительствами, парламентами. Беларусь всегда стремилась поддерживать Бангладеш как в рамках двусторонних отношений, так и на международных площадках», — подчеркнул он.

Рост взаимной торговли Беларуси и Бангладеш за 2018 год составил 18%. Белорусский экспорт по итогам года снизился на 5,5% до 83,6 млн долларов, импорт вырос на 80% до 60,8 млн долларов. Основа белорусского экспорта в Бангладеш — техника и калийные удобрения.

По материалам печати.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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26 июля 2019 15:03 2430 ОАО "Беларуськалий" подписал крупный контракт на...
 
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