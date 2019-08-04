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ОАО «Беларуськалий» подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.
05.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 июля 2019 15:03 2430
ОАО "Беларуськалий" подписал крупный контракт на поставку калийных удобрений в Бангладеш.
Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный по сотрудничеству с Бангладеш Михаил Мясникович в понедельник встретился с делегацией Министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с ответственным секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством государственной корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC), сообщила пресс-служба Совета Республики.
По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений. Контракт подписали гендиректор ОАО «Белорусская калийная компания» Елена Кудрявец и председатель BADC Вахид Хондакер.
Председатель Совета Республики отметил позитивную динамику развития двусторонних связей между странами. «У нас сложились хорошие двусторонние отношения между правительствами, парламентами. Беларусь всегда стремилась поддерживать Бангладеш как в рамках двусторонних отношений, так и на международных площадках», — подчеркнул он.
По материалам печати.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 июля 2019 15:03 2430 ОАО "Беларуськалий" подписал крупный контракт на...
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