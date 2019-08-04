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Чемпиона Европы среди юниоров в толкании ядра Олега Томашевича чествовали на родине

05.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак в торжественной обстановке вручил Почетные грамоты районного исполнительного комитета Олегу Томашевичу и его первому спортивному тренеру Ивану Нехвядовичу. Подарок нашему чемпиону от районной общественной организации Белорусского фонда мира вручил Александр Романюк. 
Символично, что встреча проходила в альма-матер спортсмена - Ивьевской средней школе в присутствии представителей районного руководства, лидеров общественных организаций, родных, друзей, а также учащихся школы, которые тоже увлечены спортом и стремяться к таким же высоким достижениям, каких удалось добиться Олегу. Безусловно, мы верим, что у нашего чемпиона Европы среди юниоров впереди много побед во взрослом спорте. Этого искренне желали ему в своих поздравлениях все выступающие во время встречи. Этого желают все ивьевчане! Самые сердечные слова благодарности прозвучали и в адрес мамы спортсмена. И мы радуемся за маму Олега, которая лучше всех знает о том, сколько усилий и тренировок, целеустремленности и желания побеждать в этой победе и ее ступеням в виде предыдущих достижений сына. 
Еще раз поздравляем Олега! Желаем самых высоких - олимпийских побед! И гордимся тобой, земляк!

 
 
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Председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак в торжественной обстановке вручил Почетные грамоты районного исполнительного комитета Олегу...
 
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