Чемпиона Европы среди юниоров в толкании ядра Олега Томашевича чествовали на родине

Источник материала: Ивьевский край

Председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак в торжественной обстановке вручил Почетные грамоты районного исполнительного комитета Олегу Томашевичу и его первому спортивному тренеру Ивану Нехвядовичу. Подарок нашему чемпиону от районной общественной организации Белорусского фонда мира вручил Александр Романюк.

Символично, что встреча проходила в альма-матер спортсмена - Ивьевской средней школе в присутствии представителей районного руководства, лидеров общественных организаций, родных, друзей, а также учащихся школы, которые тоже увлечены спортом и стремяться к таким же высоким достижениям, каких удалось добиться Олегу. Безусловно, мы верим, что у нашего чемпиона Европы среди юниоров впереди много побед во взрослом спорте. Этого искренне желали ему в своих поздравлениях все выступающие во время встречи. Этого желают все ивьевчане! Самые сердечные слова благодарности прозвучали и в адрес мамы спортсмена. И мы радуемся за маму Олега, которая лучше всех знает о том, сколько усилий и тренировок, целеустремленности и желания побеждать в этой победе и ее ступеням в виде предыдущих достижений сына.

Еще раз поздравляем Олега! Желаем самых высоких - олимпийских побед! И гордимся тобой, земляк!