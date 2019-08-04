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Прогноз по валютам: Трамп обрушивает российский рубль, а следом и белорусский

05.08.2019 06:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: Трамп обрушивает российский рубль, а следом и белорусский
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: Трамп обрушивает российский рубль, а следом и белорусский– Прошедшая неделя началась довольно спокойно, ничто не предвещало ничего необычного. Но конец недели преподнес целый ряд сюрпризов для российского рубля. И это обернулось достаточно бурной динамикой курсов иностранных валют к белорусскому рублю – уже в самом конце недели, в пятницу.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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