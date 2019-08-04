Прогноз по валютам: Трамп обрушивает российский рубль, а следом и белорусский

– Прошедшая неделя началась довольно спокойно, ничто не предвещало ничего необычного. Но конец недели преподнес целый ряд сюрпризов для российского рубля. И это обернулось достаточно бурной динамикой курсов иностранных валют к белорусскому рублю – уже в самом конце недели, в пятницу.