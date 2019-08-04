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Прогноз по валютам: Трамп обрушивает российский рубль, а следом и белорусский
Источник материала: Myfin
– Прошедшая неделя началась довольно спокойно, ничто не предвещало ничего необычного. Но конец недели преподнес целый ряд сюрпризов для российского рубля. И это обернулось достаточно бурной динамикой курсов иностранных валют к белорусскому рублю – уже в самом конце недели, в пятницу.
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Каких сюрпризов ждать от иностранных валют на этой неделе.
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