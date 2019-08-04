От Maybach до Версаля. Что дарят своим женам богатые и знаменитые мужья

Источник материала: Аргументы и факты

Найти подарок на день рождения, Новый год, годовщину свадьбы или любой другой праздник задача сложная, особенно если ваша супруга - Ким Кардашьян или Виктория Бекхэм, ведь состоявшихся женщин сложно чем-либо удивить. Как эту проблему решают для себя известные мужья и сколько денег они тратят на подарки любимым женам, рассказывает «АиФ».

Квартира в Майами на Рождество

О том, какие роскошные подарки Канье Уэст делает своей жене, известной инста-диве Ким Кардашьян, написана не одна статья. В разное время в списке презентов были: браслет от Cartier за 65 тысяч долларов, внедорожник Mercedes G550, который обошелся рэперу в 227 тысяч долларов, кольцо Lorraine Schwartz с 15-каратным бриллиантом стоимостью 3 миллиона долларов. А в конце 2018 года у Ким благодаря заботливому супругу появилась квартира в Майами. По данным СМИ, за новое жилье общей площадью более 400 квадратных метров Канье Уэсту пришлось выложить 14 миллионов долларов. Кстати, это был его подарок любимой жене на Рождество. Остается только догадываться, какой сюрприз он сделает Кардашьян в этом декабре. Но очевидно, что с каждым годом выбор подарков для супруги дается певцу с трудом, ведь инста-дива зарабатывает не меньше популярного исполнителя и может многое себе позволить.



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Картины для Даши

Конечно, ни что человеческое не чуждо галеристке Даше Жуковой, поэтому наивно полагать, что презенты, которые ей дарил бывший супруг Роман Абрамович, связаны исключительно с искусством. Например, по данным газеты New York Post пять лет тому назад бизнесмен приобрел четыре дома на улице East 75th Street в Нью-Йорке, чтобы объединить три из них и создать настоящие хоромы в центре города для экс-супруги и своих детей. И все же, предметы искусства, подаренные щедрым миллиардером Жуковой, действительно впечатляют. Так, например, по сообщениям ряда СМИ, в 2008 году тогда еще законный супруг Даши преподнес ей триптих знаменитого художника-экспрессиониста ХХ века Фрэнсиса Бэкона. Работа была приобретена на аукционе Sotheby’s за 86,3 миллиона долларов. В том же году он сделал любимой еще один царский подарок, правда за более скромную сумму — картину Люсьена Фрейда «Социальный смотритель спит». Этот сюрприз стоил практически в три раза меньше — 33,6 миллиона долларов.

Кольцо леди Ди

Прежде чем Кейт Миддлтон стала герцогиней Кембриджской, она около 8 лет встречалась с принцем Уильямом, более того, пара дважды расставалась. Несмотря на это, отпрыск королевской семьи всегда был щедр по отношению к своей девушке, даже когда до брака было еще очень далеко. Так, например, через полтора года отношений журналисты заметили на руке Кейт кольцо из розового золота с жемчугом и гранатом. Выбор Уильяма пал на эту модель неслучайно: гранат — фамильный камень семьи Миддлтон. Позже будущая герцогиня получила от принца предложение руки и сердца, разумеется, вместе с эффектным украшением, принадлежавшим когда-то его матери леди Диане. С тех пор девушка стала счастливой обладательницей кольца с 18-каратным синим сапфиром в окружении 14 бриллиантов, которое, кстати, затмило ее обручальное кольцо из валлийского золота. Видимо, поэтому Кейт предпочитает носить эти два украшения вместе.

Maybach для любимой

Сегодня за роскошной жизнью популярной инста-модели из Молдовы Ксении Дели следят более 800 тысяч ее подписчиков в Instagram. Их интерес к девушке более чем понятен, ведь история этой красавицы напоминает настоящую сказку про Золушку. С той лишь разницей, что принц, за которого Дели вышла замуж, оказался старше избранницы на 36 лет. И ни какой он не принц вовсе, а египетский миллиардер Оссама Фати Рабах аль-Шариф. О том, как пара познакомилась, никто достоверно не знает, но бизнесмен явно не жалел денег, чтобы покорить сердце модели. В частности, в своих соцсетях Дели демонстрировала роскошный Maybach, который ей преподнес любимый. В самой простой комплектации такая машина стоит около 10 миллионов рублей. Да, это, конечно, не кольцо принцессы Дианы, но учитывая, что в браке девушка находится всего три года, у нее все еще впереди. К тому же, возможно, Ксения просто не показывает презенты миллиардера широкой публике, чтобы избежать лишних сплетен, ведь количество желающих обсудить ее роскошную жизнь с богатым, но уже не молодым мужем в социальных сетях, и так зашкаливает. Кстати, недавно девушка впервые стала мамой, год назад у супругов родилась дочь Анастасия.

Частная экскурсия по Версалю

В июле этого года Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали внушительный юбилей — 20 лет со дня свадьбы! По этому случаю футболист подготовил для жены королевский подарок — частную экскурсию по Версалю. Бизнесвумен осталась в полном восторге от сюрприза, о чем тут же сообщила своим многомиллионным подписчикам в Instagram: «Невероятная прогулка в такой особенный день. Спасибо всем, кто сделал это для нас, а также всей нашей семье и друзьям за то, что они всегда поддерживают нас. Не могу поверить, что прошло 20 лет!», — написала Виктория. Сколько стоил такой приватный тур в Версаль, Дэвид, естественно, не распространялся. Но это явно не дешевое удовольствие.