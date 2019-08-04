26 «квадратов», зеленая крыша. В Англии построят дома из морских контейнеров

Источник материала: Tut.by

В Англии построят микро-дома на 26 квадратных метров из морских контейнеров с зелеными крышами, пишет Deezen . Смотрите, каким будет это жилье.



Изображение: Deezen.com

Архитекторы студии Fraser Brown MacKenna спроектировали дома площадью 26,2 квадратных метра, которые разместятся в бывших морских контейнерах. Такие студии с одной спальней планируют сдавать в аренду как социальное жилье или жилье для студентов. Дома расположатся на месте гаражей в городе Эйлсбери.

Для проекта выбрали транспортные контейнеры в том числе потому, что это поможет снизить затраты, а также собрать дома за пределами площадки. Кроме того, повторное использование контейнеров резонно с точки зрения экологии.

Контейнеры будут расположены в виде террасы, постепенно отступая друг от друга. Внутри каждого из них будет гостиная с кухней, ванная и спальня.



Изображение: Deezen.com

Стены и полы контейнеров дополнительно изолируют, а крыши сделают зелеными. Вокруг застройки посадят траву и деревья, а на территории будет расположена охраняемая парковка для велосипедов и коммунальная зона с прачечной.