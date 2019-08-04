|
Выглядит моложе сына. Внешность матери вызвала споры пользователей Сети
Источник материала: Tut.by
22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) показал в Сети снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры у пользователей Сети. Публикация собрала более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев,
Пользователи Сетей в комментариях пишут, что женщина выглядит как сестра или возлюбленная парня.
«Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, — рассказывает 22-летний Джонатан Нгуен. — Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники».
Парень
«Она выглядит моложе тебя», — шутят пользователи в комментариях под постом в Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) показал в Сети снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)