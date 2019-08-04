Выглядит моложе сына. Внешность матери вызвала споры пользователей Сети

Источник материала: Tut.by

22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) показал в Сети снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры у пользователей Сети. Публикация собрала более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев, сообщает segodnya.ua

Пользователи Сетей в комментариях пишут, что женщина выглядит как сестра или возлюбленная парня.

«Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, — рассказывает 22-летний Джонатан Нгуен. — Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники».

Парень рассказал Daily Mail , что его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Джонатан отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет.





«Она выглядит моложе тебя», — шутят пользователи в комментариях под постом в Facebook.