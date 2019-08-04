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Выглядит моложе сына. Внешность матери вызвала споры пользователей Сети

05.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) показал в Сети снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры у пользователей Сети. Публикация собрала более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев, сообщает segodnya.ua

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jonathan Nguyen (@jhnguyeners) 9 Июн 2019 в 3:19 PDT

Пользователи Сетей в комментариях пишут, что женщина выглядит как сестра или возлюбленная парня.

«Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, — рассказывает 22-летний Джонатан Нгуен. — Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jonathan Nguyen (@jhnguyeners) 8 Сен 2018 в 12:13 PDT

Парень рассказал Daily Mail, что его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Джонатан отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет.


«Она выглядит моложе тебя», — шутят пользователи в комментариях под постом в Facebook.

 
 
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22-летний Джонатан Нгуен из американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) показал в Сети снимок, который он сделал вместе со своей матерью, и вызвал споры...
 
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